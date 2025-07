Sinner-Alcaraz tornano sul cemento, la sfida riparte a distanza in vista di Cincinnati: Bublik applaude i loro forfait

Sinner e Alcaraz sono tornati ad allenarsi dopo la fine delle loro vacanze per preparare Cincinnati e lo US Open, dove tutti si attendono il terzo atto in una finale slam tra i due nel 2025

Terminate le meritate vacanze dopo il torneo di Wimbledon che li ha visti nuovamente protagonisti dopo il Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tornati ad allenarsi sul cemento in vista dell’inizio della loro stagione cemento nordamericano (ritardata dai forfait al Masters 1000 di Toronto) che dovrebbe includere le sole tappe di Cincinnati e US Open, dove tutti sto aspettano la terza finale slam consecutiva tra i due su tre superfici differenti.

Sinner e Alcaraz riprendono ad allenarsi sul cemento

Tornati dalle vacanze non c’è tempo da perdere per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due dominatori attuali del tennis sono infatti subito tornati al lavoro in vista della stagione sul cemento nordamericano per abituarsi al cambio di superficie dopo che nei mesi scorsi si sono sfidati tra terra rossa ed erba.

Il n°1 e il n°2 al mondo sono tornati ad allenarsi praticamente in simultanea ma a distanza. Avendo rinunciato al Masters 1000 di Toronto nessuno dei due è infatti ancora volato nel continente americano e si stanno allenando vicino alle rispettive dimore, con Sinner avvistato al Country-Club di Montecarlo e Alcaraz al La Manga Club vicino a Murcia, sua città natale.

A Cincinnati (e US Open) nuovo atto della rivalità tra i due?

Il ritorno sul cemento ha riacceso anche la sfida tra i due fenomeni della racchetta, che faranno il loro ritorno nel circuito dopo la finale di Wimbledon al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il torneo dell’Ohio Sinner e Alcaraz voleranno allo US Open – vero obiettivo di entrambi -, dove tutti si attendono un nuovo epico atto della loro rivalità, il terzo di fila in una finale slam, peraltro su tre superfici differenti nel caso.

Una possibilità estremamente concreta visto che i due saranno testa di serie 1 e 2 e che al momento non si intravede proprio chi potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote, visto che anche con la loro assenza gli inseguitori in classifica sembrano faticare non poco a ottenere risultati convincenti.

Bublik felice dei forfait di Sinner e Alcaraz da Toronto

Dopo le polemiche per i ritiri di Sinner e Alcaraz (e non solo) dal Masters 1000 di Toronto, che hanno riacceso anche quelle sul calendario ATP, a esprimersi in favore della loro decisione ci ha pensato Alexander Bublik, che dopo la vittoria a Kitzbuhel (suo terzo titolo stagionale) non solo ha mostrato una grande maturità in campo (con piacevolissima sorpresa da parte di tutti gli appassionati di tennis) ma anche fuori, spiegando il perché la scelta di Jannik e Carlos sia un bene non solo per loro ma per tutti gli appassionati:

“Sono felice che Jannik, Novak e Carlos saltino il Masters di Toronto. È normale. Non voglio vedere quello che abbiamo visto l’anno scorso, quando questi giocatori si sono scatenati sul campo e non sono riusciti a mostrare nemmeno il 20% delle loro capacità a causa di un calendario molto fitto”.