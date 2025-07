F1 Spa, Leclerc spiega perché se l'è presa con Bozzi. Hamilton: "Ho capito meglio la Ferrari, ma mi scuso ancora"

Dopo il GP di Spa, Charles Leclerc commenta il suo podio nella gara in Belgio e torna sullo scontro via radio con il suo ingegnere di pista. Hamilton parla del miglior feeling con la sua Ferrari

Che il GP di Spa-Francorchamps potesse essere ancora una volta imprevedibile a causa del meteo era una eventualità messa in conto con sincero realismo da addetti ai lavori e appassionati. Che però non potevano immaginare (o quasi) che questa quota di imprevedibilità riguardasse più che altro la partenza del Gran Premio, incerta per lunghissimi istanti per via della pioggia battente, che la gara in sé. Al di là infatti del ritardo di circa un’ora e mezza che ha riguardato la partenza e una prima parte un pochino scoppiettante (spicca la rimonta di Lewis Hamilton, su cui torneremo), il resto della gara non ha offerto sussulti degni di nota: le due McLaren hanno controllato, e la Ferrari ha colto il podio con Charles Leclerc.

Leclerc salva il podio da Verstappen, ma accusa un distacco notevole da Piastri

Nella noia generale, quindi, almeno c’è una buona notizia per Maranello. Anche se il diavolo si cela sempre nei dettagli: il monegasco paga la mostruosità di 16 secondi di distacco dal vincitore Oscar Piastri, e questo fotografa in maniera puntuale la situazione dei rapporti di forza nell’attuale F1. I rivali della McLaren come la Ferrari possono avvicinarsi, ma a debita distanza, con le vetture papaya che sostanzialmente stanno facendo un campionato a sé e potrebbero far man bassa di titoli nella stagione 2025.

Se non altro sempre Leclerc ha tenuto a bada uno come Max Verstappen difendendo il podio dagli attacchi dell’olandese. Un buon segnale, unito ai responsi positivi degli aggiornamenti apportati alla SF-25, anche se c’è stato da lottare con il carico aerodinamico “che non era lo stesso delle McLaren e di Max”, ha spiegato il pilota Ferrari a Sky Sport, parlando di una prima parte di GP complesso.

Leclerc spiega l’incomprensione con Bozzi

Verstappen in effetti ha tenuto una distanza francamente colmabile da Leclerc, il quale ha riconosciuto come i diretti rivali abbiano preferito sacrificare le qualifiche per poter essere più competitivi in gara nelle previste condizioni di pioggia: “Ci vuole un attimo a sbagliare in situazioni meteorologiche così: se esci di pochi centimetri della scia ti ritrovi sul bagnato”, ha proseguito il monegasco, che ha anche ammesso una certa insofferenza in merito alle comunicazioni via radio del suo ingegnere di riferimento Bozzi: “Lui è tenuto a darmi le informazioni, però a volte posso non averne bisogno“.

Infine, sugli aggiornamenti, Leclerc ha affermato di attendere un passo ulteriore nell’imminente GP ungherese: “Questa settimana abbiamo ottenuto ciò che ci aspettavamo, ed è stato senz’altro positivo. Dobbiamo però capire come sfruttare al meglio questi aggiornamenti. Comunque sono felice del podio anche per il lavoro svolto dai nostri tecnici, e speriamo di poter mettere ancora più pressione alla McLaren”.

Come è avvenuta la rimonta di Hamilton: “Capisco meglio la vettura con gli ultimi aggiornamenti”

Al di là comunque del podio di Leclerc che rappresenta un buon risultato per Ferrari, il compagno di squadra Lewis Hamilton sarà sì andato a punti pur nelle posizioni basse della top ten, però va detto che dietro i freddi numeri la gara di Spa ha dato un saggio del talento di uno che i titoli mondiali non li ha mica vinti per carità altrui.

Messosi alle spalle i disastri delle qualifiche per la Sprint e per la gara lunga, Hamilton non si è lasciato annichilire dalla partenza dal fondo della griglia, firmando nella prima parte della gara una rimontona dal 18esima al 7imo posto. Questo anche grazie alla nuova power unit (tanto ormai si scattava dai bassifondi), puntando inoltre su un set-up da pista bagnata. Il resto lo hanno fatto i suoi sorpassi e la decisione di optare per le slick prima rispetto ai rivali.

Il britannico ha capitolato solo davanti allo stopper Alex Albon, ma comunque la sua gara si è salvata dalla catastrofe. Corsa in condizioni “dove sono maturato come pilota”, ha spiegato Hamilton a Sky Sport, “imparando ad amarle”.

La buona notizia, quindi, è che l’ex Mercedes a quanto pare ha compreso meglio la vettura alla luce delle ultime modifiche: “Ho compreso meglio gli aggiornamenti che abbiamo apportato. Ma vorrei scusarmi ancora una volta con i tifosi per quello che è successo in questo fine settimana”, addossandosi ancora una volta la responsabilità degli sbagli commessi sabato.

Vasseur: “Siamo a 3 decimi da McLaren, dobbiamo ottimizzare i nostri aggiornamenti”

Chiudiamo quindi con le parole di Frédéric Vasseur che ha sottolineato il fatto che entrambe le vetture sono andate a punti, anche se a suo avviso un assetto più scarico “ci avrebbe consentito di poter andare più forte come ha dimostrato Leclerc”. Il team principal si riferisce alla decisione presa per la SF-25 di Hamilton, costretta a correre con un alto carico “per cercare di recuperare più posizioni possibili ad inizio gara. Poi dietro ad Albon potevamo anche farci tutta la 24 Ore di Spa, non saremo comunque mai riusciti a sorpassarlo”.

Vasseur ha inoltre sollevato la Direzione Gara dalla decisione di posticipare la partenza, parlando di una scelta all’insegna della prudenza (“Poi quando c’è un problema ce la prendiamo con loro, perciò è ovvio che si muovano con molta cautela, specialmente una pista come questa dove avvengono facilmente brutti incidenti”).

Infine il team principal ha notato come gli aggiornamenti abbiano consentito un progresso “che dobbiamo ottimizzare: siamo a 3 decimi dalla McLaren”. “Vedremo ora come sarà in Ungheria, su una pista che dovrebbe essere adatta alla nostra auto”.