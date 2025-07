Alisha Lehmann, la decisione della Juve è definitiva: ma l'arrivo di Alice Sondergaard ne insidia il trono

Conferma assicurata per la svizzera, star dei social che ha rotto a marzo con Douglas Luiz: l'ingaggio del Genoa di un'altra "regina del web" promette scintille.

La Juventus ha preso una decisione su Alisha Lehmann. L’attaccante svizzera, stella indiscussa dei social, era considerata in bilico fino a qualche giorno fa: conferma in forse dopo che nella scorsa stagione il suo rendimento non era stato certamente brillante. Ci si aspettava di più da Alisha, che invece è rimasta spesso e volentieri in panchina, facendosi apprezzare più per il suo contributo all’interno del gruppo che per i gol e gli assist sfornati nel corso dell’anno. Un copione che s’è ripetuto agli Europei con la sua Nazionale, la Svizzera: la Lehmann è stata indiscutibilmente la più seguita della spedizione elvetica, il campo però l’ha visto raramente.

Alisha Lehmann in vacanza dopo gli Europei femminili

Proprio dopo gli Europei la bella Alisha s’è presa qualche giorno di meritato riposo. E ha aggiornato i suo i 17 milioni di follower con puntualità sulla sua destinazione e sulle sue attività. Gli ultimi post la ritraggono felice e spensierata sul mare, in compagnia di un’altra Nazionale rossocrociata: Riola Xhemaili. La location? Ibiza. Gite in barca e serate allegre nei locali e tra le stradine della perla delle Baleari per la Lehmann, in attesa di tornare a Torino. Già, perché la Juventus ha sciolto i dubbi sul suo conto. Anche nel prossimo anno Alisha vestirà i colori bianconeri, sperando magari di farlo in modo un po’ più impattante.

Addio Douglas Luiz, il cuoricino di Alisha per la Juve

Da qualche mese, del resto, la bella svizzera ha separato le sue strade da quelle di Douglas Luiz, nome che di questi tempi nel quartier generale della Juventus scatena l’orticaria. I due, dopo le furibonde litigate autunnali, si sono lasciati in primavera. E a Torino si sono detti che, in fondo, Alisha può continuare a essere utile. In campo e negli spogliatoi, certamente, viste le sue attutidini. Ma anche e soprattutto come promoter del club sui social. L’ultimissimo spot? Il cuoricino messo al video della Juve che documenta la stampa della sua maglia. Insomma, un classico esempio di…attaccamento alla maglia a uso e consumo di milioni e milioni di spettatori potenziali.

Alisha Lehmann attenta: in Serie A sbarca Alice Sodergaard

A proposito di social, gli appassionati italiani sono in fermento per l’arrivo in Serie A di una…pericolosa concorrente di Alisha Lehmann, pure lei – ovviamente – attaccante. E soprattutto, pure lei bellissima. Quasi omonima della svizzera, visto che si chiama Alice (Sodergaard il cognome), ma svedese anziché elvetica. L’ha ingaggiata il Genoa e il suo sbarco nel massimo campionato italiano non è passato inosservato, visto che in pochi giorni il suo profilo Instagram è passato da 50mila a quasi 70mila follower. In passato ha giocato nella Sampdoria e nel Verona, ora è pronta a illuminare le partite della neopromossa formazione rossoblu. Riuscirà a insidiare il trono di Alisha?