Europei donne: Alisha Lehmann scaricata dalla Svizzera, la juventina non è più la star e non gioca mai

La più nota calciatrice elvetica, seguita sui social da 17 milioni di followers, è in fase calante a soli 26 anni, la nuova star è Geraldine Reuteler

La Svizzera sta vivendo un periodo di massima eccitazione a causa del Campionato Europeo che sta ospitando, spinta da un intero paese. Stasera c’è la sfida “impossibile” con la Spagna campione del mondo con le semifinali in palio e tutta la nazione sta seguendo con passione le avventure delle elvetiche ma la sorpresa è che tutti hanno ormai scaricato la più famosa delle giocatrici rossocrociate.

Un paese in delirio per gli Europei

Quasi nove milioni di persone conoscono i nomi delle loro giocatrici: elogiano la veterana Maritz e nominano con orgoglio il capitano Lia Walti , che ha appena vinto la Champions League con l’Arsenal. Xhemaili e Reuteler hanno conquistato i tifosi con le loro prestazioni in campo. Sydney Schertenleib e Ana-Maria Crnogorčević portano con sé il fascino di essere state compagne di squadra di Alexia , Aitana e compagnia.

C’è però una giocatrice che non gode più di grande considerazione, pur essendo una regina. La regina dei social: Alisha Lehmann si è aggiudicata il titolo di giocatrice più seguita al mondo, con la mostruosa cifra di 17 milioni di follower su Instagram (mentre Alexia ne ha 3 milioni). L’ attaccante della Juventus ruba la scena più delle altre compagne, pur senza essere stata protagonista in campo. Lehmann, finora, è apparsa solo per 9 minuti nella terza partita contro la Finlandia.

I tifosi scaricano la Lehmann

Un post della UEFA che ritraeva Lehmann dopo la qualificazione della Svizzera ai quarti di finale era pieno di commenti contro di lei. Non rappresenta la Svizzera: “Scegliete una calciatrice”, “Davvero non ce n’è una migliore?” erano alcuni dei messaggi. Lo stesso sentimento prevale per strada. Lehmann è l’anti-regina. A 26 anni, ha già collezionato 60 presenze e otto gol. Nonostante giochi a livello internazionale dal 2017, sembra che il suo periodo con la nazionale stia volgendo al termine. La stessa cosa è successa quest’anno con la sua squadra, la Juventus, dove non ha convinto del tutto.

Reuteler la nuova stella

La nuova star elvetica è Géraldine Reuteler, eletta miglior giocatrice in tutte e tre le partite della Svizzera all’Euro, che si sta prendendo la luce dei riflettori puntati sulla nazionale rossocrociata. La sua passione per il calcio viene da lontano e nasce grazie ai suoi fratelli maggiori come si legge su Rsi.ch: “ho sempre voluto giocare a calcio, da bambina avevo sempre con me un pallone e quando i miei fratelli andavano sul campo volevo esserci a tutti i costi anche io”. Reuteler è ormai diventata uno dei cardini di una Nazionale che negli anni è evoluta. “Guardando questo torneo chi avrebbe mai pensato che così tanti svizzeri avrebbero seguito i nostri incontri? – ha detto – Per me è qualcosa davvero da pelle d’oca, non pensavo che l’Euro sarebbe stato così grande e intenso, non riesco nemmeno a descrivere le mie sensazioni a parole”.