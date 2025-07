Juventus su Hjulmand, la mossa di Comolli per portarlo a Torino

Il centrocampista ex Lecce in cima alla lista dei desideri, ma c'è il nodo clausola: è scontro il calciatore e lo Sporting. La strategia dei bianconeri

La Juventus ha scelto Hjulmand. E l’ex centrocampista del Lecce in forza allo Sporting ha scelto la Juventus. Manca, però, l’intesa tra i due club per la valutazione altissima del danese, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Come aggirare l’ostacolo? Comolli ha un piano ben preciso, che rende l’operazione possibile.

Juventus su Hjulmand: nodo clausola

Novantuno presenze con la maglia del Lecce dal 2021 al 2023 sono valse a Morten Hjulmand la chiamata dello Sporting, con cui ha vinto due titoli in Portogallo, più la coppa nazionale. Nello scacchiere tattico di Tudor sarebbe quella pedina in grado di garantire equilibrio e sostanza in mediana, uno di quei calciatori preziosi per ogni allenatore.

Tra la Juve e il danese la scintilla è scoccata: i bianconeri si sono assicurati il suo sì, ma il club di Lisbona non fa sconti e rivendica la clausola rescissoria da 80 milioni. Uno sconto è possibile? Sì, secondo il Corriere dello Sport, ma comunque sotto i 60 milioni non si scende.

Quanto costa davvero l’ex Lecce?

Non è certo un momento facile per il club lusitano, ormai allo scontro totale con i suoi elementi di maggior talento. Dopo il caso Gyokeres, ecco Hjulmand, che non è affatto d’accordo sul valore della clausola da 80 milioni.

Per il giocatore, infatti, la sua valutazione di mercato si attesta sui 30-40 milioni, perché la clausola era legata esclusivamente alla presenza di Amorim, poi andato al Manchester United. Chi ha ragione?

Come convincere lo Sporting: il piano di Comolli

Se non si sbloccano le cessioni – vedi Vlahovic e Nico Gonzalez – difficilmente la Signora riuscirà a mettere insieme il tesoretto per mettere le mani su Hjulmand. E, allora, serve ingegnarsi. Trovare una soluzione. Ingolosire la controparte con una proposta stuzzicante, invitante.

Il piano di Comolli prevede l’inserimento nell’affare di Alberto Costa, il terzino destro acquistato lo scorso gennaio da Giuntoli finito proprio nel mirino dei biancoverdi. Lo Sporting offre 14-15 milioni più 3 di bonus, ma l’idea del dg è quella di provare ad allargare il discorso per regalare a Tudor il centrocampista che è in cima alla lista dei desideri. Le alternative sono rappresentate da Andrè e Bissouma.