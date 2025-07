Juventus, scelto il nuovo dt: chi è Modesto. Gatti snobba il Napoli, Nico-Alberto Costa: via i flop di Giuntoli

Comolli ha deciso di puntare sul dirigente francese ex Monza: cosa lo ha stregato e quale sarà il suo ruolo. Il piano per sbloccare il mercato in entrata

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tempo di decisioni in una Juventus che parla sempre più francese. Comolli ha scelto il nuovo direttore tecnico: si tratta di François Modesto, dirigente ex Monza che vanta trascorsi da calciatore nel Cagliari. Sul mercato il club bianconero ha bisogno di cedere per far cassa: in lista di sbarco Nico Gonzalez e Alberto Costa, ossia i flop di Giuntoli.

Juventus, la mossa di Cobolli: arriva Modesto

Ecco il primo dei due tasselli che ancora mancavano a livello dirigenziale: in attesa del direttore sportivo, Comolli ha rotto gli indugi per quanto riguarda il direttore tecnico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’esperienza al Monza, il grande salto nella Juventus: come riferisce La Gazzetta dello Sport, François Modesto, che da calciatore ha indossato la maglia del Cagliari, ha battuto la concorrenza degli ex bianconeri Javier Ribalta, che con Tudor aveva già lavorato ai tempi del Marsiglia, e Marco Ottolini, attualmente responsabile dell’area tecnica del Genoa.

Perché è stato scelto Modesto: chi è e il suo ruolo

Nato a Bastia, il 19 agosto Modesto spegnerà 47 candeline. Ingaggiato da Berlusconi e Galliani nel 2022 come direttore dell’area tecnica del Monza, è stato uno dei segreti della favola del club brianzolo, prima dell’addio che si è consumato nel dicembre 2024.

Il dirigente ha stregato Comolli per la sua conoscenza del mercato: lavorerà a stretto contatto con Tudor e sarà un punto di riferimento per la squadra.

Mercato, via Nico Gonzalez e Alberto Costa

Potenziato il reparto offensivo con il canadese ex Lille David, la Juventus ha ora bisogno di vendere per dare una svolta al mercato in entrata. Perché non bastano certo i 30 milioni del Mondiale per Club per esaudire le richieste di Tudor. Tra le priorità del tecnico, le conferme di Kolo Muani e Conceicao e l’acquisto di Sancho, che passano inevitabilmente dalle cessioni.

L’obiettivo è privarsi di due flop targati Giuntoli: Nico Gonzalez e Alberto Costa. L’argentino ex Fiorentina piace in Arabia Saudita: i bianconeri puntano a incassare 30 milioni. Anche il terzino portoghese, arrivato lo scorso gennaio per 14 gennaio, potrebbe già partire: lo Sporting offre 16 milioni più bonus.

Gatti cuore bianconero: rifiutato il Napoli

TuttoSport svela un retroscena legato a Federico Gatti, che da tempo, ormai, era stato accostato al Napoli campione d’Italia di Conte. Pare proprio che l’ex centrale del Frosinone abbia rifiutato di trasferirsi nel capoluogo campano per continuare la sua avventura in bianconero.

Un gesto premiato col rinnovo fino al 2030 che sarà annunciato al rientro del calciatore dalle vacanze. Per Gatti ingaggio da 2,5 milioni di euro, una cifra inferiore a quanto prospettatagli dai partenopei.