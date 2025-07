Juventus, su Comolli fuoco amico: per Pistocchi vogliono farlo fuori come con Giuntoli

L'operato del neo-dg bianconero sotto accusa, per il giornalista si tratta di una strategia interna al club con l'obiettivo di destabilizzarlo

I ritardi nella nomina del ds e del dt, il mercato che non decolla nonostante l’acquisto a parametro zero di David, la grana Vlahovic, i tanti esuberi da piazzare e la deludente eliminazione al Mondiale per club: sono questi i capi di accusa che nelle ultime settimane si stanno riversando sul capo di Comolli, il dg scelto da Elkann per rifondare la Juventus. Critiche giuste? C’è chi ha un sospetto.

Il colpo David non basta a salvare Comolli

Neanche l’ingaggio di David ha dissolto i dubbi su Comolli: il bomber era uno degli obiettivi ma di fatto è l’unico movimento effettuato in questi mesi mentre troppi casi restano aperti e tanti interrogativi inevasi.

Lo sfogo di Pistocchi

Su X/twitter arriva la provocazione di Pistocchi: “Non ha ancora cominciato a lavorare, ma già la banda che alla Juve comanda da dietro le quinte ha iniziato la campagna contro Comolli diffondendo attraverso i suoi fidati scudieri false news e indiscrezioni. Era già successo l’anno scorso, e dopo aver fatto fuori Thiago Motta e Giuntoli adesso tocca a Comolli. La banda non perdona e vuole la poltrona”.

La reazione dei tifosi

Fioccano i commenti sul web: “Sarebbero quelli che stanno chiedendo la prescrizione per le plusvalenze?” e poi: “Che schifo. Ma come è possibile una roba del genere. Io davvero non capisco queste persone mettono solo i loro interessi davanti a tutto e poi si professano juventini riempendosi la bocca con cose che non gli appartengono. Lo avevano fatto anche con Sarri. Sempre le stesse cose” e anche: “Già, Motta e Giuntoli non si sono fatti fuori da soli sbagliando letteralmente tutto il possibile”

C’è chi scrive: “Chi comanda dietro le quinte? Monociglio col pregiudicato come consigliere?”, oppure: “Se Comolli porterà vittorie non penso avrà mai problemi. Il problema è quando dichiari ad inizio campionato di lottare per lo scudetto e poi a stento raggiungi la Champions cannando tutti gli altri obiettivi minimi” e ancora: “I nomi vogliamo i nomi, comodo fare allusioni solo per avere consensi”.