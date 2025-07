Mondiali, l’Italia si prende la rivincita: oro del fioretto maschile. Ma Marini e Macchi vanno a un passo dal disastro

Dopo il flop nella prova individuale, gli azzurri del fioretto si riscattano e portano a casa la prima medaglia ma Marini rischia di combinarla grossa. Fiamingo e compagne fuori dal podio

L’Italia torna ad alzare la voce e conquista la prima medaglia d’oro ai Mondiali di scherma di Tblisi. Gli azzurri (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) riescono a superare al termine di una finale al cardiopalma gli Stati Uniti e salgono sul gradino più alto del podio. Non è andata altrettanto bene alla squadra di spada femminile con Fiamingo e compagne che sono state beffate nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud.

Italia d’oro nel fioretto maschile

Doveva essere un giorno da rivincita dopo le delusioni della prova individuale e così è stato per i fiorettisti azzurri che sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro nella gara a squadre. Una giornata lunghissima per l’Italia che più di una volta ha rischiato di perdersi per strada ma che nei momenti chiave h saputo stringere i denti e conquistare la vittoria in finale contro gli Stati Uniti.

Gli azzurri partono bene con il 5-0 di parziale messo a segno da Bianchi, ma Macchi non riesce a gestire il vantaggio e sono gli statunitensi a passare in vantaggio. La sfida è equilibrata fino al 21 pari poi l’Italia dà la sensazione di poter pretendere il largo con Macchi che porta il vantaggio su un rassicurante 35-25. Azzurri a un passo dalla vittoria ma Marini, apparso in difficoltà in questo Mondiale, spreca tutto il vantaggio e alla fine tocca a Bianchi portare a casa la vittoria con il punteggio di 43-42.

Delusione per la spada femminile

Non è stato un mondiale memorabile per la spada al femminile. Già le prove individuali non avevano portato grandi risultate alle azzurre che speravano di rifarsi nella prova a squadre, invece anche in questa competizione l’Italia è rimasta ai piedi del podio. Nella finale per il bronzo infatti Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk sono state battute dalla Corea del Sud per 37-31 e hanno visto sfumare una medaglia che avrebbe dato grande entusiasmo a tutto il movimento.