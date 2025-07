Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, l'argento da separati a Singapore regalo di compleanno, come questa storia giova a entrambi

Una medaglia per festeggiare il compleanno della fidanzata campionessa di scherma e medaglia olimpica, che ha fatto la sua dedica a Greg sui social

Nelle prime ore del mattino, quando Greg Paltrinieri firmava l’ennesima impresa della sua carriera da nuotatore immenso, Rossella Fiamingo era in attesa di assistere alla sua gara da casa, dopo aver festeggiato un compleanno con le persone più care. A pochi mesi da quell’Italia-Francia esaltante ma che aveva segnato la soddisfazione umana e comprensibile di Rossella, ecco l’argento che il compagno le dona a distanza da Singapore.

L’oro a squadre alle Olimpiadi è stato storico. L’argento di Greg ai Mondiali di nuoto pure. Un avviso e una promessa per la sua fidanzata e i tifosi che lo attendono.

La medaglia d’argento di Paltrinieri a Singapore 2025

Una medaglia storica, per gli amanti delle statistiche e dei risultati che, nello sport, hanno la loro rilevanza. Mondiali e prima ancora, appena un’estate fa le Olimpiadi nell’elenco dei sogni. Paltrinieri ha polemizzato subito dopo per la salute violata dei nuotatori, che hanno accusato durante la 10km. Non si fa pregare, Greg quando c’è da rompere il silenzio e dire le cose come sono, come si presentano.

L’argento non ha minor rilevanza così, anzi. Esprime la fatica, il sacrificio, la concentrazione nel mezzo di un mare caldo, forse troppo, con le insidie delle quali abbiamo già riferito.

Nelle sue storie, Rossella Fiamingo ha festeggiato la medaglia, a modo suo e sui social tra le storie del compleanno e del party c’è spazio per esaltare l’impresa del compagno. Poi chissà, che cosa ci riserva Paltrinieri. D’altronde è il protagonista delle imprese impossibili, quelle che le percentuali di riuscita inviterebbero a scartare ma che abbraccia con ogni risorsa fisica e mentale in suo possesso. La volontà che nella vita ordinaria latita spesso è la prima qualità dell’essere umano, dell’uomo Gregorio.

Stavolta la gara olimpica è cancellata da una prova maiuscola, esaltante che interpreta la sua filosofia e che promette tantissimo, per i prossimi Giochi.

Anche qui ai Mondiali di Nuoto, la loro è una coppia mediatica come e più delle Olimpiadi parigine, che hanno vissuto in contemporanea e separati per via di un calendario che non consentiva altro. I sospetti che ci possa essere un viaggio folle come accadde già per Milano in qualche modo è latente, ma non del tutto da scartare.

Gli inizi di Fiamingo e l’amore con Paltrinieri

Esponente di una nuova generazione di schermitrici e sportive, Fiamingo si è misurata con il sacrificio e con la spinta paterna forte, ma benevola, ha indicato la strada per quella che è diventata la scuola siciliana della scherma quando era solo Jesi.

Lo studio è sempre stato il fulcro della sua crescita: la scherma in una piccola palestra, rispetto a centri più blasonati forse, come il club As Methodos e il pianoforte, essendo anche diplomata al conservatorio (studi che porta avanti parallelamente a quelli in scienze dell’alimentazione).

Nella Capitale, Rossella vive con il fidanzato, il magnifico Greg. Il loro incontro sentimentale e sportivo, un connubio altissimo e straordinario per la continuità dei risultati e l’esaltazione reciproca, avviene nella fase più complessa per chi fa sport: l’Olimpiade di Tokyo. Prima si sussurra, si riportano rumors e indiscrezioni e poi sono gli stessi protagonisti a fare pubblica ammissione.

Il fidanzato che invia messaggi a vuoto è un campione del nuoto che non teme la fatica. In piscina o in acque libere. Greg è uno specialista, è una sorta di maratoneta che ha deciso di cimentarsi su istigazione di suo padre Luca. La passione per il nuoto li accomuna e leggenda vuole che a innescare la sua qualità principale, la resistenza sia stata una vacanza in famiglia alle Isole Eolie come rivelato in un’intervista.

Diventare Paltrinieri è merito soprattutto del papà, che ha intuito per primo le qualità di Gregorio e ha creduto che il tratto competitivo che lo aveva caratterizzato potesse mutarsi in un tesoretto.

La sequenza di gossip e l’inizio della storia

Sono entrambi top, quando esplode qualcosa: un boom che di ritorno da Tokyo, viene certificato da uno scatto che vede Greg in Sicilia per raggiungere Rossella Fiamingo, pianista e schermitrice, rientrata nella sua isola per rilassarsi. Vale più di un certificato, di una pubblica ammissione. Sui social funziona così.

Le follie nel loro rapporto non sono mancate, dicevamo riferendoci ai Mondiali di scherma. Paltrinieri che attraversa il mondo, dal Giappone a Milano, per tifare e sostenere Fiamingo durante la gara decisiva.

Sui social, le foto e i video che li ritraggono sono di ordinaria amministrazione ad eccezione di qualche episodio come furono le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius e rarissimi esempi ulteriori, ad eventi legati al mondo degli sponsor e della moda. Il compleanno di Rossella è stato un episodio, un raro momento celebrato, però, da una magnifica medaglia d’argento. Di riscatto e d’orgoglio, come dedica a chiudere un messaggio.