Mondiali, Singapore come Parigi: rinviata la 10 km di fondo, allarme sulla qualità dell’acqua. Attesa per Paltrinieri

A distanza di poco meno di 12 mesi torna il problema inquinamento: alle Olimpiadi di Parigi la scelta di utilizzare la Senna avevano sollevato polemiche, ora anche ai Mondiali suona l’allarme sicurezza

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un anno dopo, continente diverso ma situazione abbastanza simile. La 10km di nuoto di fondo femminile in acque libere in programma ai mondiali di nuovo di Singapore viene rinviata a causa dalla scarsa qualità dell’acqua sull’isola di Sentosa.

La scelta della World Acquatics

Era tutto pronto per la prima prova che avrebbe dovuto dare il via ai mondiali di nuoto di fondo a Singapore. Oggi alle ore 8 locali era infatti in programma la 10 km di nuoto di fondo femminile ma qualche ora prima della partenza, con le atlete che probabilmente in quel momento stavano già dormendo, è arrivata la decisione di rimandare la gara per degli imprevisti. Soltanto in un secondo momento sono arrivate le comunicazioni da parte della World Acquatics che ha spiegato i motivi di questa scelta rivelando che gli ultimi test fatti sulla qualità dell’acqua presentavano dei livelli di rischio per gli atleti e per questo motivo si è preferito salvaguardare la salute degli atleti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso a Parigi 2024

La scorsa estate, quella delle Olimpiadi di Parigi, è stata segnata delle polemiche relative alla scelta di utilizzare la Senna come sede per le prove di fondo nella manifestazione a cinque cerchi. Una decisione degli organizzatori nata anche per motivazioni politiche con il grande impegno, soprattutto di tipo economico, portato avanti per ripulire il fume dall’inquinamento che lo condizionava da anni. Una scelta che però fece molto discutere, e in certi casi anche arrabbiare, gli atleti impegnati ai Giochi Olimpici. Polemiche simili, almeno per il momento, non sono ancora scoppiate a Singapore anche se la scelta di rinviare la gara non fa di certo piacere alle atlete che sarebbero dovute andare in acqua e che vedranno ora uno spostamento a domani (partenza intorno alle 10.15 locali) della loro prova, una situazione che potrebbe cambiare e di molto anche le condizioni dell’acqua.

Le speranze dell’Italia

Il nuoto in acque libere potrebbe portare in dote all’Italia le prime medaglie di questa edizione dei Mondiali di Singapore. In ambito femminile grande attenzione per la prova di Ginevra Taddeucci, il bronzo olimpico ha dimostrato un grande condizione fisica nelle stagione, insieme a lei ci sarà Barbara Pozzobon. E domani è in programma anche la prova femminile con la presenza di Gregorio Paltrinieri che si cimenterà su tutte le distanze e con lui domani nella 10 km ci sarà il debuttante Andrea Filadelli.