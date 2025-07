Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma aggiornato di oggi per il rinvio della 10 km

Cambio di programma imprevisto, come annunciato dalla nota della Federazione internazionale, esattamente come accadde a Parigi per la Senna

Appuntamento con il programma quotidiano che segna gli eventi centrali in calendario oggi, 15 luglio 2025, a Singapore dove sono in corso i Mondiali di nuoto. Da programma, oggi dovrebbero concludersi la prima fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile e si svolgerà la prima gara del programma di fondo che, stamani, abbiamo appreso essere rinviata.

Mondiali Singapore, programma cambiato 15 luglio: la causa

Tra il 16 e il 20 di luglio, infatti, sono previste gare clou sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, in cui si terranno le gare di nuoto in acque libere. Ma si è verificato, come vi abbiamo annunciato, un cambiamento di programma a causa dei livelli di qualità dell’acqua che superano la soglia di accettabilità come accadde alle Olimpiadi parigine per la Senna.

La nota pubblicata da World Aquatics è esplicita. Per questo, si è stabilito un nuovo schedule per fare in modo che la competizione si possa tenere in condizioni accettabili per nuotatrici e nuotatori.

Il programma aggiornato, rinvio 10 km

Secondo questo programma aggiornato, mercoledì 16 luglio la 10 km femminile è programmata alle 10.15 locali, le 04.15 italiane, mentre quella maschile è stata anticipata di trenta minuti quindi si partirà alle ore 7:30 locali.

Come previsto, invece, si stanno disputando regolarmente gli incontri di pallanuoto preventivati per oggi e che verranno coperti da un’ottima programmazione televisiva e in streaming che andremo ad approfondire, poi.

Provvediamo a elencare di seguito, quel che offre oggi Singapore, la sede più estrema dopo Doha e Fukuoka dei Mondiali di nuoto:

Martedì 15 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – ARGENTINA-STATI UNITI (Girone B)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – GRECIA-GIAPPONE (Girone C)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – SUDAFRICA-FRANCIA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – GRAN BRETAGNA-SPAGNA (Girone D)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – CINA-PAESI BASSI (Girone B)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-SINGAPORE (Girone A)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – CROAZIA-UNGHERIA (Girone C)

Come evidenziato, il programma ha subito una variazione scaturita dal livello non adeguato delle acque dove si sarebbero dovuti immergere i nuotatori e le nuotatrice della 10 km.

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD (Italia-Singapore), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (nuoto di fondo e quattro match di pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10 km donne e Italia-Singapore), Sky Go e NOW (nuoto di fondo e 4 match di pallanuoto femminile). Riassumendo, questa dovrebbe essere l’offerta tv e delle piattaforme digitali: