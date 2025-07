Pallanuoto, ai Mondiali il Setterosa travolge Singapore e vede la Cina agli ottavi: ma la strada per la medaglia è in salita  

Goleada alle padrone di casa, ma l’Italia di Silipo chiude il girone dietro l’Australia: giovedì la prima gara a eliminazione diretta, ai quarti ci sarebbe la temibile Ungheria

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Setterosa esagera e chiude il girone A del torneo femminile di pallanuoto dei Mondiali 2025 con 32 reti contro le padrone di casa di Singapore: l’Italia del c.t. Carlo Silipo è seconda nel suo gruppo dietro l’Australia, piazzamento che rende in salita il cammino verso la zona medaglie.

Pallanuoto, il Setterosa esagera con Singapore

Per il Setterosa la partita contro Singapore si presentava come la più facile delle tre gare della fase a gironi del torneo femminile dei Mondiali di pallanuoto e l’Italia del c.t. Carlo Silipo ha rispettato in pieno il pronostico, travolgendo le padrone di casa col punteggio di 32-5: ben 6 reti per la centroboa e capitana Agnese Cocchiere (in alto nella foto DeepBlueMedia – FIN), tripletta per la centroboa campana del Rapallo Paola Di Maria, al suo esordio nella competizione iridata (sostituiva Gaia Gagliardi, in tribuna dopo aver giocato gli altri due match contro Nuova Zelanda e Australia).

Italia seconda nel girone dietro l’Australia

Con la goleada odierna, il Setterosa ha concluso il girone A con 6 punti, centrando il 2° posto dietro l’Australia: il piazzamento non rappresenta una delusione – le Aussie Stingers sono vice-campionesse olimpiche e attualmente vantano giocatrici di livello superiore, come la pluriscudettata dell’Orizzonte Catania Bronte Halligan – tuttavia l’Italia sarà chiamata al salto di qualità se vorrà raggiungere la zona medaglie.

L’insidia Cina agli ottavi

Il regolamento prevede infatti l’incrocio agli ottavi di finale con la 3a classificata del girone B, ovvero la Cina, un avversario di tutto rispetto nonostante non abbia mai vinto una medaglia ai Mondiali. Per entrare nell’élite della pallanuoto internazionale la Nazionale della Repubblica Popolare s’è infatti affidata a Miki Oca, ex nazionale spagnolo – era in acqua nella finale col Settebello di Barcellona ’92 – ed ex c.t. della Spagna femminile, da lui condotta al Grande Slam coronato a Parigi 2024 col titolo olimpico. A Singapore la Cina ha perso contro Stati Uniti e Olanda, ma mostrando segnali di crescita sul piano tattico e atletico. Il Setterosa, dato per favorito, ha dunque tutto da perdere contro le cinesi nella gara in programma giovedì 17 luglio alle ore 10 italiane (diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport).

L’ostacolo Ungheria ai quarti

Se riuscirà a battere la Cina, il Setterosa troverebbe sulla sua strada un cliente assai scomodo come l’Ungheria, qualificatasi direttamente ai quarti di finale grazie al primo posto nel girone C davanti alla Grecia, che in primavera s’era aggiudicata la World Cup. Come l’Italia, anche la nazionale magiara ha avviato un percorso di rinnovamento in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma il peso di giocatrici come la veterana e fuoriclasse Rita Keszthelyi rende l’Ungheria un ostacolo estremamente duro da superare sul cammino verso il podio mondiale.