Inter, Materazzi si schiera tra Lautaro e Calhanoglu: il pronostico Scudetto e il retroscena su Gattuso

Matrix e la sacralità dello spogliatoio nella querelle tutta nerazzurra. L'ex campione del Mondo parla a ruota libera anche di Nazionale e del prossimo campionato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non è stata un’estate semplice finora per l’Inter. La sconfitta in finale di Champions, l’addio di Simone Inzaghi, le tensioni all’interno del gruppo con Lautaro Martinez e Calhanoglu protagonisti. A riportare un po’ di equilibrio nella contesa, quanto meno a livello mediatico, è Marco Materazzi, tifoso doc e personaggio che ci mette sempre la faccia di fronte alle polemiche. L’ex difensore dice la sua anche sul campionato con mano tesa all’amico Chivu.

Matrix sul gruppo nerazzurro e le tensioni interne

Conoscete il detto “i panni sporchi si lavano in casa”? Marco Materazzi sì e ne è un autentico seguace. L’ex difensore interviene sulla questione Lautaro-Calhanoglu in veste di pompiere ma invitando il gruppo a risolvere eventuali problemi dentro lo spogliatoio. “Da fuori dico che è un gruppo sano – racconta Matrix ai giornalisti all’uscita dall’assemblea di Lega -, è normale dopo 60 partite lo stress, la tensione… ma possono essere chiarimenti che dovrebbero essere fatti all’interno dello spogliatoio. Quando poi ci si vede, ci si comunica, torna tutto come prima, perché non bisogna dimenticare i traguardi che si sono raggiunti insieme, quindi quelli danno poi il manforte per il proseguimento della stagione“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chivu la scelta ideale

Mano tesa da parte di Marco Materazzi pure nei confronti dell’amico Chivu definito come “la scelta migliore per quello che offriva il mercato“, tenendo conto dell’addio improvviso di Inzaghi. Il campione del Mondo del 2006 fa leva sulla passione nerazzurra del nuovo allenatore, ormai da 20 anni a Milano con esclusione della parentesi Parma. “E’ preparato, ha dimostrato di poter allenare prima facendo una gavetta importante con l’Inter, a Parma ha dimostrato anche se in poche partite di sapere quello che cercava e quello che serviva alla squadra“.

La favorita scudetto e la Nazionale di Gattuso

I tanti cambiamenti condizioneranno inevitabilmente il prossimo campionato di Serie A. Ma le gerarchie rimangono al momento inalterate secondo Materazzi: “È bello, perché tutti si stanno rinforzando. Penso che il Milan ha solo il campionato e farà un ottimo campionato. L’Inter è sempre l’Inter, è sempre come tutti gli anni e rimane la favorita, quella che ha vinto lo Scudetto con il Napoli“.

Meno sorprendente l’avvento di Gattuso in Nazionale: “Scelta di Buffon, ci ha messo la faccia davanti a tutti e quello è un gran segnale. Come ha detto lui, se non dovesse avere risultati si assumerebbe la responsabilità“. La Nazionale, però, non è un argomento della chat whatsapp tra campioni del Mondo: “Argomento complicato, lo usiamo solo per gli auguri di compleanno“.