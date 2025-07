Partita del cuore: Nicolò Filippucci la star per il web, il messaggio del Papa, l’imitazione di Renzi

Gol, risate e beneficenza allo stadio dell’Aquila per la Partita del Cuore tra cantanti e politici: in campo e a bordo campo imitazioni e sorprese

Spettacolo e beneficenza allo Stadio Gran Sasso per la Partita del Cuore. A L’Aquila si è svolta l’edizione 2025 della kermesse con la tradizionale sfida tra la Nazionale Cantanti e quella dei Politici trasmessa in onda su Rai 1. Un evento che, come ogni anno, unisce sport, spettacolo e solidarietà, a sostegno del Progetto Accoglienza, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana, per offrire supporto concreto alle famiglie dei bambini ricoverati. I protagonisti della serata e i momenti clou dell’evento.

Gag e imitazioni prima del fischio d’inizio

A scaldare l’atmosfera prima della partita ci hanno pensato i protagonisti stessi, con sketch e imitazioni a bordo campo. Matteo Renzi ha divertito il pubblico interpretando Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato e allenatore della squadra dei politici, come già accaduto lo scorso anno.

A sua volta, l’imitatore Ubaldo Pantani ha colto l’occasione per prendere di mira proprio Renzi, che ha poi rilanciato proponendo la sua celebre imitazione di Silvio Berlusconi.

Una rosa bipartisan per la squadra dei politici

La Nazionale Politici ha messo in campo una formazione eterogenea, composta da esponenti di più schieramenti. Tra i partecipanti: Lorenzo Fontana, presidente della Camera; i ministri Andrea Abodi (Sport), Giancarlo Giorgetti (Economia), Alessandro Giuli (Cultura) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura); Anna Ascani, vicepresidente della Camera; Francesco Boccia, senatore del PD; Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia; la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e lo stesso Renzi.

Assenti di rilievo Giuseppe Conte (M5S) ed Elly Schlein (PD), che lo scorso anno era stata protagonista di un momento di tenerezza con Renzi. L’ex premier ha ironizzato: “Elly non c’è, Conte non c’è, non chiedetemi di abbracciare La Russa per favore.”

Ma, La Russa ha replicato con tono divertito: “Evidentemente Renzi scherzava perché è stato il primo a venirmi ad abbracciare.”

La voce del Papa: “È ancora possibile incontrarsi”

Momento toccante con il videomessaggio di Papa Leone XIV, trasmesso in diretta da Castel Gandolfo. Il pontefice ha lanciato un appello per la pace: “Venga una tregua, un tempo che fermi la rincorsa dell’odio. È in gioco la nostra umanità… Sfidare le divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande: incontrarsi.”

Ha proseguito il Santo Padre: “La politica può unire invece di dividere… E ci ricorda anche come la musica arricchisca di significato le nostre parole e i nostri ricordi… I bambini – a cui questo vostro incontro è dedicato – queste cose le sanno. Hanno la purezza del cuore che permette loro di vedere Dio.”

La dedica di Filippucci scatena il web

A scaldare la serata è stato l’ex cantante di Amici 2024, Nicolò Filippucci, che tra gag, gol e dediche ha mandato in delirio il web: “Filippucci dimmi che L M sta per Lautaro Martinez adesso devi dirmelo”. E ancora: “Il gesto di Filippucci con la mano al suo gol che fa L ed M secondo me è una dedica all’Inter e a Lautaro, vero???”

C’è poi chi scherza: “È da ieri che rido, il duo comico Adani & Rimedio hanno sformato perle a gogò durante la telecronaca della partita del cuore!” E ancora: “Da 8-3 a 8-6 in un quarto d’ora. Dieci minuti in più e avrebbero pareggiato, perché i politici hanno il fiato lungo!”

Non si placano le ironie sul web: “Ti rendi conto di essere invecchiato quando alla partita del cuore conosci più politici che cantanti”. E ancora: “Renzi scalpita, tra palleggi e imitazioni di La Russa e Berlusconi.”

E infine: “La Partita del Cuore è stata un grande abbraccio d’amore per i bimbi del Bambino Gesù. In campo e sugli spalti, un Abruzzo unito, generoso, pieno di cuore. La vittoria più bella? Essere comunità”