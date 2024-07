La Partita del cuore scatena il web: mancava solo cronaca di Adani, meglio Il Tre di Scamacca

Successo dei politici ai rigori nella gara benefica con i cantanti trasmessa da Rai1, le gaffe in campo e i paragoni con Euro2024 scatenano ironia web

La vera vittoria è stata riuscire a raccogliere fondi per il reparto di pediatria dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila e per le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico ma la Partita del Cuore, giocata nel capoluogo abruzzese tra la nazionale politici e la nazionale cantanti e trasmessa ieri in differita su Rai1, ha avuto momenti esilaranti che hanno scatenano l’ironia sui social.

Successo ai rigori dei politici

La partita era stata dominata dai cantanti ma ha avuto un epilogo a sorpresa: i politici sono riusciti ad agguantare il pari sul 7-7 allo scadere e ai rigori si sono aggiudicati la gara per 4-3: a sbagliare per gli artisti i protagonisti più incisivi ovvero Il Tre e Rocco Hunt ma durante l’incontro sono stati parecchi i momenti divertenti.

Albano non stecca durante l’inno

Prima della gara è stato Albano ad intonare l’inno di Mameli ma stavolta, a differenza di quanto accadde per la finale di coppa Italia, nessuna stecca, merito forse anche della versione in forma di preghiera più che di marcia, senza acuti. In campo poi si è visto di tutto: dagli occhi della tigre di Conte al momento di calciare un rigore che hanno ricordato quelli di Shevchenko prima del penalty decisivo nella finale di Champions contro la Juventus a Manchester nel 2002 alle gaffe in campo dei protagonisti. Singolare che la rete della Schlein, che era stata proposta come spot per la visione della partita, alla fine si è scoperto che era stata annullata. Paradossale che ai rigori decisivi avessero sbagliato i conti con esultanza prematura quando ancora non era stata conclusa la serie. Molto discussa anche la regia e il montaggio delle immagini in cui è stato anche tagliato uno dei rigori.

Meme e sfottò sui social per la Partita del Cuore

In poche ore il web è stato sommerso da meme, commenti e reazioni che hanno mandato in tendenza la partita del cuore: “Questi dovrebbero governare un paese e non sono neanche riusciti a contare i calci di rigore per la vittoria” e poi: “La nazionale politici che esulta per la vittoria prima che questa sia stata effettivamente definita è lo specchio preciso dell’assenza di intelligenza della classe politica attuale!!!!! e anche: “giusto i politici potevano esultare prima di vincere…manco i conti sanno fare” e poi: “Se tutti insieme non sapete contare nemmeno un po’ di rigori si capisce perché le finanze pubbliche sono a pezzi”.

Tanti i parallelismi con Euro2024 dopo la figuraccia dell’Italia: “Mister La Russa al posto di Spalletti e i mondiali sono nostri”, oppure: “Ma al posto di Scamacca non potevamo convocare Il Tre? ” e ancora: “Pensate i brividi se questa partita fosse stata commentata da Lele Adani. Chissà quanti “sudamericanismi” al goal di LDA, al cucchiaio di Oddo, per la doppietta di Mida o al passaggio filtrante di Renzi” e anche: “Questa partita più interessante della nazionale italiana agli Europei”, oppure: “perfino la nazionale cantanti ha un discreto contropiede. Magari l’avesse avuto anche la nazionale maschile agli ultimi Europei…” e infine: “Alberto Rimedio ha chiamato Ubaldo Pantani “Umberto” per almeno quindici volte in questa partita, e anche con una discreta convinzione… ”

Il web è scatenato: “E comunque la Partita Del Cuore era “La Partita Del Cuore” quando a presentare c’era Fabrizio Frizzi e in attacco Luca Barbarossa faceva più goal di Batistuta e poi: se dovessi spiegare cos’è l’Italia ad uno straniero, gli mostrerei questa Partita Del Cuore : caos, nessuno che capisce niente, cose che non funzionano, trash, politici che cambiano le regole a proprio favore, la corruzione, i voltagabbana, l’iconicità. l’Italia è il Paese che amo” e ancora: “Ma voi ve l’immaginate, che so, Macron e Melanchon giocare ed esultare insieme in una Partita Del Cuore” e ancora: “Ha davvero giocato meglio il Tre stasera che alcuni giocatori della nazionale per tutto l’europeo”