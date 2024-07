Ex Rai Cerqueti esalta cronaca Adani, stronca Sky e scatena il web: tutte le perle di Lele a Euro2024

L'ex telecronista ora in pensione considera il partner di Bizzotto il top, blocca chi lo critica e contesta Compagnoni: è bufera sui social

Da quando è andato in pensione, dopo 34 anni di gloriosa carriera in cui ha raccontato lo sport ai massimi livelli in Rai (inviato della Nazionale, opinionista in Notti Mondiali, voce dei tg sportivi), Gianni Cerqueti ha trovato un valido hobby-palliativo nei social dove sta mostrando – e continua a mostrare – un’immagine di sè completamente diversa da quella cui erano abituati i telespettatori quando lo osservavano in tv impettito e professionale e stavolta ha voluto dire la sua sulle telecronache di Euro2024.

Gli spettatori divisi su Adani “urlatore”

Hanno sempre fatto discutere, sin dai Mondiali in Qatar nel 2022, le telecronache di Lele Adani, sempre pronto a iperboli enfatiche con decibel della voce altissimi.

L’ex difensore dell’Inter si è confermato anche nella finale, dove ha fatto da seconda voce a Bizzotto (tornato ad avere una voce squillante dopo essere stato afono in semifinale) per il debutto della prossima coppia fissa che commenterà la Nazionale, ma a Cerqueti è piaciuto.

Cerqueti attacca Sky ed esalta Adani

Su X/twitter scrive Gianni Cerqueti: “Euro 2024, la finale. Nella presentazione, il telecronista di Sky Sport:” Spagna-Inghilterra ha tutto per essere la migliore finale della storia del Campionato Europeo”. Perché? Gli ha dato una dritta Zarathustra? Ha avuto in sogno una visione? Alla Rai Alberto Rimedio è bravo, e Lele Adani per me è il top dei commentatori tecnici. Io avrei pagato di tasca mia per averlo in postazione nei miei 8 Mondiali e nei miei 11 Europei. Blocco chiunque parli male della telecronaca Rai per ovvia quanto motivata solidarietà con Rimedio e Adani”.

Arriva una replica piccata di un follower (“C’è chi fa ironia su stimati commentatori di SkySport ma che, allo stesso tempo, blocca chi osa muovere semplici e pacate critiche sugli omologhi della Rai. Tutto ciò, dimenticando che Compagnoni rappresenta una scelta, mentre Adani un’imposizione forzata“) e Cerqueti – non nuovo a polemiche social – risponde a muso duro: “Semplici e pacate critiche”? Sei disonesto intellettualmente: se uno/a scrive che preferisce l’azzeramento del volume all’ascolto di Rimedio e Adani, non può avere a che fare con me, per più di una ragione. Quanto alla stramba, infondata e contraddittoria tesi di “Compagnoni scelta” e “Adani imposizione forzata”, si commenta da sola, e denota ignoranza sia dei meccanismi Sky che di quelli Rai. Adios”.

Se il partito dei no-Adani è foltissimo, non mancano però voci a suo favore e non son poche: “Adani non ce lo meritiamo” e poi “Adani e’ il N 1 , passione unita alla conoscenza calcistica .. Grande” e anche: “Adani è l’esempio che non bisogna essere bravi, ma anche essere bravi a fare parlare di sé bene o male porta il suo risultato…”

Tutte le perle di Adani a Euro2024

Di sicuro le sue cronache non passano via nell’indifferenza. Qui alcuni passaggi dei suoi show durante le partite di Euro2024: “Che Zurda” e poi “facciamo calcio” e anche: “noi dobbiamo pensare una cosa sola che giocare bene paga i dividendi”, e ancora “Non si può annullare un goal bello”, oppure: “La Spagna non negozia le proprie idee”. Nella gara tra Francia e Spagna al gol di Kolo Muani urlò: “Quasi mai quasi mai ma è adesso che conta”, ma il meglio di sè lo diede al gol di Yamal con la Francia: “gool, madre mia, all’incrocio dei paaliii, un fenomeno nato ieriiii”.

Da ricordare ancora in Spagna-Germania al gol di Wirtz: “Voglio vedere l’assist, è di Fullkrug, voglio capire questa palla andando a rimorchio, il miglior calciatore della Lega tedesca. No è Kimmi, il più piccolino”. Infine a Notti Europee memorabile lo sfogo con Mazzocchi che interrompe la sua lunga analisi prima di Spagna-Italia. Mazzocchi lo zittisce dicendo: “siete bravi ma siate bravi ad andare a dormire”, Adani prova a protestare: “Volevo finire”, poi visibilmente adirato abbè andiamo a dormire, buonanotte