Spagna-Francia: Adani fuori controllo con Bizzotto afono, show in telecronaca

Il telecronista senza voce costretto a scusarsi, l’ex difensore si prende la scena su Rai1 con iperboli e urla: la reazione degli ascoltatori

“Fa calcio in faccia alla squadra con i fenomeni più affermati, la Spagna vince con merito con le sue idee e con il suo collettivo, è stato un privilegio essere qui, viva il football”. Così ha salutato ieri Lele Adani gli spettatori di Rai1 al termine di Spagna-Francia, con cui ha chiuso la sua avventura a Euro2024. La semifinale di stasera tra Olanda e Inghilterra sarà infatti commentata dalla coppia Rimedio-Di Gennaro che con ogni probabilità farà anche la finale di domenica, ma l’ex difensore ha avuto modo di scatenarsi nella sua ultima “recita”, scatenando come sempre le reazioni sui social.

Le iperboli di Adani in Spagna-Francia

Complice anche la violenta raucedine che ha colpito il telecronista Stefano Bizzotto, rimasto quasi del tutto senza voce già da prima dell’inizio della gara e costretto a “sussurrare” il commento (alla fine della partita si è anche scusato con gli spettatori), Adani si è preso la scena facendo risaltare ancor di più la sua consueta enfasi. Dalle urla ai gol al tifo palese per la Spagna, di cui elogia praticamente tutti, da Fabian Ruiz a Dani Olmo, da Yamal («Dribbla Rabiot e la mette all’incrocio, buonanotte sognatori») a Rodri (“Rodrigo dos Santos do Nascimiento de la Vega, che signore..”) la seconda voce Rai ha fatto un vero e proprio show. Tante le perle durante la telecronaca, tra cui spiccano: “Madrecita mia” e “Tempo, palla e spazio e l’avversario paga dazio”.

I tifosi scatenati sul web

Già dopo pochi minuti dall’inizio di Spagna-Francia i social sono già pieni di commenti con Adani nel mirino: “Quando non cerca la palla, è la palla che va da lui. Mi pare di averlo già sentito da qualche parte! Maometto sei tu?”, oppure: “Ma Lele Antani sa di non essere più alla Bobo Tv e nemmeno a Tele Lombardia?” e anche: “Bizzotto senza voce e il compagno Adani preso dalle consuete visioni mistiche mi costringono a seguire gli europei su twitter”.

La solidarietà dei social per Bizzotto

C’è chi scrive: “Il “dramma” di Stefano Bizzotto, costretto alla telecronaca del big match Spagna – Francia senza un filo di voce, è quasi pari a quello di farla con accanto un Lele Adani “invasato” per una finta di Dani Olmo” e anche: “Che poi, è veramente scorretto il comportamento di Adani nei confronti di Bizzotto. Sai che il tuo compagno di lavoro ha un problema e sta tenendo un tono di voce basso e tu che fai quando intervieni? URLI!!! Quasi quasi ci prova gusto”

Il paragone tra Bizzotto afono e Adani scatenato spopola: “In un attimo Adani e passato dal ” la Francia è padrona della partita, la Spagna non copre gli spazi, fino ad ora mai visto una Francia così forte” a “la Spagna copre tutti gli spazi e sta giocando il suo calcio spettacolare”. La coerenza di Lele” e poi: “Adani che tenta di sopperire al calo di voce di Bizzotto è come quel paziente con la testa nel freezer e i piedi nel forno” e ancora: “Adani infoiato che urla “madre mia”, mentre Bizzotto sta esalando l’ultimo respiro”

Il web è scatenato: “Adani ha evidentemente manie di protagonismo … ma invece di fare come Napoleone o Berlusconi che parlavano di sé in terza persona , lui parla ad un ipotetico “tu” che non capisce mai niente e a cui lui deve spiegare le cose” e infine: “Solo Michael Jackson si sarebbe esaltato più di Adani guardando Yamal.”