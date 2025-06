MotoGP, bestemmia in diretta tv: Rosario Triolo nella bufera, il telecronista Sky della Moto2 si scusa

Una bestemmia in diretta è scappata al giornalista e telecronista di Sky, Rosario Triolo durante le qualifiche della Moto2, prontamente sono arrivate le scuse

Uno scivolone, grave, che amplificato come al solito dai social diventa virale. E ti espone a pubblica gogna. Questo è quello che è successo a Rosario Triolo, giornalista di Sky Sport MotoGP. Durante le qualifiche della Moto2 del Gran Premio d’Olanda il telecronista è incappato in una imprecazione, di fatti una bestemmia, quasi senza accorgersene. Col passare delle ore lo stralcio di telecronaca ha cominciato a girare sul web e ha costretto Triolo a scusarsi per l’accaduto.

La bestemmia di Rosario Triolo durante la Moto2

Tutto è successo al termine del Q1 della Moto2 nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. Inquadrato è Zonta van der Goorbergh che ha da poco conquistato uno dei due posti per il Q2. In telecronaca Rosario Triolo sta raccontando il giro di rientro del pilota di casa sulla Kalex del team Idrofoglia Racing GP quando ad un certo punto la Kalex dell’olandese passa attraverso una coltre di fumo, forse fumogeni provocati dagli stessi tifosi locali. E’ in quel momento che Triolo si lascia scappare la bestemmia che di lì nel giro di poche ore diventerà virale sui social rilanciata e condivisa tra tanti profili e account.

Le scuse di Rosario Triolo

Il telecronista ufficiale di Sky Sport per la Moto2 e Moto3 non si accorge di niente al momento e va avanti. Sarà la deriva social ad arrivargli tramite messaggio che gli manda qualcuno. Il cui screen shoot viene pubblicato dalla stesso Triolo e in cui lui si mostra sorpreso quando gli viene detto della bestemmia o presunta tale mostrata in tv.

A questo punto Rosario Triolo posta un messaggio di scuse: “Sui social circola lo spezzone di una telecronaca in cui sembra in modo inequivocabile che io bestemmi. Son sempre pronto ad assumermi le mie responsabilità e ad accettare qualsiasi provvedimento, come farò anche stavolta, pur risultandomi davvero difficile in questo caso”.

Il giornalista sottolinea di non essersi accorto di nulla, anzi si dice convinto di aver detto semplicemente ‘oddio’: “Non giustifico nessuna bestemmia, mai. Credo in Dio. Chiedo scusa a tutti, ma davvero io sono certo di aver detto “oh-oddio”, strozzato dalla sorpresa per quello che stavo vedendo in onda. Al punto che quando me l’hanno segnalato, non ci credevo”.

Conclusione amara da parte del telecronista: “È l’unica giustificazione che mi posso dare, anche se – ripeto – non cerco e soprattutto non voglio alibi. La bestemmia non mi appartiene, ora sono soltanto amareggiato e addolorato”.