Ferrari, incredibile: Vasseur via prima del Gp Austria. Svelato il motivo, il team principal sarà Jerome d'Ambrosio

Colpo di scena in casa Ferrari a poche ore dal Gran Premio di Austria: Fred Vasseru non sarà sul muretto, al suo posto il vice Jerome D'Ambrosio. Ecco perchè il team principal è andato via dalla Stiria

A poche ore dal via del Gran Premio di Austria arriva la notizia che nessuno si aspettava. Frederic Vasseur ha lasciato la Stiria dove a breve si correrà la corsa del Red Bull Ring. Al suo posto il suo vice Jerome D’Ambrosio che guiderà dal muretto le operazioni del team sulle auto di Leclerc ed Hamilton rispettivamente in prima e seconda fila. Scopriamo cosa sta succedendo che ha rivoluzionato l’organizzazione della scuderia di Maranello.

Ferrari senza Vasseur al Gp di Austria, il motivo

A poche ore dal via del Gran Premio d’Austria è arrivatra la notizia dell’assenza di Fred Vasseur sul muretto Ferrari. Ne farà le veci Jerome d’Ambrosio (vice Team Principal della Scuderia). Le voci di un addio tra Maranello e il manager francese però non c’entrano. Come confermato dalla stessa Ferrari, infatti, il team principal della Scuderia ha fatto ritorno a casa per motivazioni private – ad ora non meglio specificate – affidando temporaneamente la guida del Cavallino Rampante al suo vice, appunto, l’ex Mercedes D’Ambrosio arrivato lo scorso anno insieme al tecnico Loic Serra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ricordiamo che dopo le qualifiche di ieri la Ferrari partirà in prima fila con Charles Leclerc, alle spalle di Norris, e in quarta piazza con Lewis Hamilton alla sua migliore qualifica con la rossa, appena dietro Piastri. La scuderia di Maranello in Austria ha portato il nuovo fondo che a detta di entrambi i piloti è stato promosso.

Chi è Jeremone D’Ambrosio, ex pilota di F1

Jerome D’Ambrosio è nato in Belgio nel 1985 e fino al 2020 si è dedicato alla carriera di pilota. Al suo attivo una vittoria in GP2, tre in Formula E, nonché 20 GP di Formula 1 tra 2011 e 2012 rispettivamente con le scuderie Virgin e Lotus. In Mercedes ha lavorato al fianco del Team Principal, Toto Wolff, e si è occupato del programma giovani della Casa di Stoccarda. L’arrivo in Ferrari lo scorso anno fortemente voluto da Fred Vasseur che lo ha nominato suo vice.

Vasseur e le voci di addio alla Ferrari

Anche se non collegate con l’assenza in Austria, le ultime settimane di Vasseur sotto il punto di vista lavorativo non sono state facilissime. Tante le polemiche che si sono accese, prima, durante e dopo il Gran Premio del Canada. Con le voci che ne avevano messo in dubbio la permanenza a Maranello, e che l’avevano fatto sbottare contro la stampa italiana, e che non si sono ancora spente del tutto. Anzi.

Anche se il manager francese proprio in Austria si è detto tranquillo circa il suo futuro, dopo il sogno Horner appare sempre concreto il nome di Antonello Coletta, l’uomo che ha creato dal nulla il progetto vincente dell’Hypercar che ha trionfato tre volte a Le Mans.