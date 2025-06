Ferrari: "Vasseur trema, Elkann ha deciso". Gp Austria: Leclerc sa come si fa, Hamilton spronato da Toto Wolff

Nel fine settimana torna la F1, in casa Ferrari tempo di esami in Austria, soprattutto per Vasseur sempre in bilico, per qualcuno Elkann ha già deciso. Hamilton incassa la fiducia dell'ex Wolff e Leclerc prova a ricreare la magia del 2022

Dopo una settimana di sosta c’è di nuovo voglia di F1. Che torna nel prossimo week end, l’ultimo di giugno. Che fa rima oramai da anni col Red Bull Ring. Si corre il Gran Premio d’Austria. La Ferrari come ogni gara quest’anno cerca una risposta, uno slancio, un acuto, una miccia che possa svoltare una stagione sin qui deludente a parte qualche raro sprazzo. Ne ha bisogno Leclerc che in Austria ha già vinto; ne ha bisogno Hamilton per uscire dalla spirale di sfiducia delle ultime corse; ne ha bisogno soprattutto Vasseur per mettere a tacere le voci di un possibile cambio al timone del Cavallino Rampante anche se il suo destino potrebbe giù essere stato deciso da Elkann.

Vasseur in bilico: per qualcuno Elkann ha già deciso

Sono stati giorni più soft per Frederic Vasseur (forse). Lontano finalmente dalle polemiche che si sono accese, prima, durante e dopo il Gran Premio del Canada. Le voci che ne avevano messe in dubbio la permanenza a Maranello, e che l’avevano fatto sbottare contro la stampa italiana, non si sono però spente del tutto. Anzi.

Anche fuori dall’Italia la stampa internazionale crede che Vasseur sia a rischio. Il giornalista Ralph Bach afferma addirittura che sia stato il presidente della Ferrari in persona, John Elkann a dare il via libera ai media nazionali sulle voci del potenziale licenziamento del manager francese: “Fiat è anche azionista della casa editrice che pubblica questi giornali. Vuol dire che se scrivono una storia del genere, devono controllare con l’editore. L’editore parlerà poi con John Elkann, che vuole fare questo e quello ed è come una benedizione”.

Dopo il sogno Horner appare più concreto il nome di Antonello Coletta, l’uomo che ha creato dal nulla il progetto vincente dell’Hypercar che ha trionfato tre volte a Le Mans. Bach torna sulla posizione di Vasseur: “Il messaggio è che è sotto pressione, è osservato da John Elkann, che cerca un successore ma non è ancora arrivato, ma è l’inizio della fine, si potrebbe dire”.

Hamilton incassa il sostegno di Toto Wolff

La Sprint della Cina come unica parentesi felice della sua avventura in Ferrari. Iniziata come un connubio, un matrimonio perfetto. Ma che si sta rivelando un incubo. Vorrebbe dare una scossa alla sua stagione in rosso, finora solo dal punto di vista dei risultati, Lewis Hamilton.

A sostenerlo in questi giorni alcune dichiarazioni del suo ex team principal Toto Wolff, parlando del podcast Hot Pursuit di Bloomberg: “Non si disimpara guidando così velocemente. Nel 2021 è stato grande… solo cambiando squadra, improvvisamente non si perdono le capacità”.

“Ognuno ha bisogno di un periodo di adattamento: auto diversa – sottolinea Wolff – DNA diverso… un nuovo team di ingegneri che devi iniziare a lavorare insieme. È una squadra tutta italiana, e lui è un britannico paracadutato lì dentro. E questo richiede tempo”

Leclerc sa come si vince in Austria: Beganovic nelle fp1

E se Hamilton sul Red Bull Ring ci ha già vinto due volte, nel 2016 e nel 2020 (quest’ultima sotto la denominazione del Gp di Stiria quando in epoca covid vennero disputate due gare sullo stesso circuito), anche Charles Leclerc vanta un successo sulla pista dell’Österreichring.

Correva l’anno 2022, il migliore per il monegasco e per la Ferrari in epoca ibrida ad effetto suolo. Anzi era il primo anno delle nuove monoposto e il Cavallino Rampante, con Charles, era partito alla grande con due successi in Bahrain e in Australia. Il Austria si rinnovò il duello, allora ad armi pari, tra Leclerc e Verstappen. Il monegasco vinse la gara con una strategia aggressiva superando per ben tre volte in pista l’olandese.

Ma Charles dovrà attendere prima di scendere in pista. La Ferrari ha infatti confermato che Dino Beganovic guiderà la SF25 del monegasco durante la FP1 al Red Bull Ring questo fine settimana.