F1, Horner rompe il silenzio sulla Ferrari ma la verità è un'altra. Terruzzi punge ancora Vasseur: "Parole comiche"

E’ bastata un’intervista, anzi uno stralcio per riaprire il trend di Christian Horner alla Ferrari. Forse un sogno, chissà se una reale possibilità. Il team principal della Red Bull ha ammesso i contatti con Maranello ma il contesto temporale e le parole dello stesso manager inglese disegnano una verità diversa da quella che può trasparire dai titoli. Resta però il momento non facile di Frederic Vasseur al timone del Cavallino Rampante. E dopo l’articolo pre GP del Canada e la risposta piccata del tp francese, Giorgio Terruzzi ha chiarito alcune cose nel suo podcast post Montreal.

Rivelazione Horner: “Ferrari mi ha cercato”

Da una settimana non si parla d’altro. La prestazione di nuovo incolore della Ferrari in Canada non ha fatto altro che rilanciare e tenere in hype le voci di un Vasseur a rischio nel suo ruolo di team principal. E come al solito il nome di Charistian Horner è tornato in auge. L’ammirazione di John Elkann per l’attuale tp della Red Bull è nota a tutti. Così come il sogno di portarlo a Maranello.

A gettare benzina sul fuoco sono state le ultime dichiarazioni del manager inglese che in una intervista al De Telergaaf, a margine del GP del Canada, ha confermato i contatti con la Ferrari: “Sono onorato che altri team mi abbiano cercato. In passato anche la Ferrari mi ha contattato”.

Horner-Ferrari, una storia vecchia dal 2022

A spegnere gli entusiasmi dei tifosi della rossa ci ha pensato lo stesso Horner nella stessa intervista sottolineando il legame con la Red Bull: “Tuttavia, il mio cuore è con la Red Bull, qui c’è la mia vita. Ho investito gran parte della mia vita in questa squadra. Avverto un’enorme lealtà verso tutti i membri del personale e sento anche il sostegno della casa madre. Sento una responsabilità nei confronti di chi lavora qui”.

La verità è un’altra. I contatti a cui si riferisce Horner non sono di oggi e nemmeno della scorsa settimana. Horner si riferisce al 2022 quando Maranello aveva “liquidato” Mattia Binotto, prima di prendere Vasseur. A riguardo ci sono anche delle parole in tempi non sospetti di Helmut Marko in cui ammise di aver impiegato “una notte intera” per convincere Horner a restare con la Red Bull. “E ci è costato milioni in più”, disse all’epoca.

Recentemente sono tornate in auge le voci di Horner in rosso. Specie dopo un articolo della Bild di un paio di settimane fa che metteva in bilico la posizione del team principal in seno alla Red Bull, peraltro per l’ennesima volta tra lotte interne e quant’altro. Poi i rumors sull’instabilità di Vasseur han fatto pendant, da effetto transitivo.

Terruzzi stanga di nuovo Vasseur

Al di là degli ammiccamenti passati, presenti e futuri con Horner, resta in casa Ferrari una situazione non facile da gestire per Fred Vasseur che mostra positività e ottimismo davanti telecamere e taccuini ma in Canada ha avuto un momento di nervosismo criticando apertamente la stampa italiana che aveva messo in giro le voci di malumore e malcontenti a Maranello in riferimento alla sua figura in bilico.

Fonte: Ansa

Tra coloro che prima del Gp del Canada avevano messo in dubbio il futuro di Vasseur in rosso c’è anche Giorgio Terruzzi. Il giornalista del Corriere della Sera nel suo podcast “Terruzzi racconta” post Montreal ha risposto per le rime alle provocazioni di Vasseur: “Quando dice che la Ferrari non vince per colpa di alcuni articoli sui giornali fa un po’ ridere, quasi comica. Non è che la Ferrari prende 5 decimi o vince un mondiale non dipende da quello che scriviamo”.

“Nessuno ha attaccato Vasseur – continua Terruzzi – è stato scritto che c’è una discussione sul suo ruolo a Maranello. Che Leclerc possa valutare l’ipotesi di trovare un’altra squadra mi parrebbe strano non accadesse, ma peraltro sono questioni con fonti molto attendibili. Lo stesso Hamilton ha parlato di problemi irrisolti e pregressi interni alla Ferrari”.