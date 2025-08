Serie B, l'opening day sarà Pescara-Cesena: storia e curiosità dei precedenti

Il vernissage propone una interessante sfida tra abruzzessi e romagnoli allo stadio Adriatico

La prima giornata non si scorda mai. La Serie B torna con tutta la sua energia e l’immancabile spettacolo. La stagione 2025-2026 partirà ufficialmente nel weekend tra il 22 ed il 25 agosto. Sale l’attesa per il vernissage che toglierà il velo sul nuovo campionato cadetto. Luci quindi all’Adriatico per il match tra Pescara e Cesena alle ore 20.30 del 22 agosto. I neopromossi abruzzesi contro i bianconeri romagnoli per un gustoso antipasto. La regular season andrà poi in archivio tra l’8 ed il 10 maggio 2026.

I precedenti consecutivi del Palermo e il calendario asimmetrico

C’è un dato molto interessante da sottolineare. Nelle ultime due annate agonistiche è stato il Palermo ad inaugurare le danze del torneo di B, rispettivamente contro il Bari e al cospetto del Brescia. Il calendario, svelato nella location del Palazzo Te di Mantova, sarà asimmetrico come capita da alcune stagioni e non soltanto nel campionato cadetto. Sono previsti inoltre 5 turni infrasettimanali. Queste nell’ordine le date di riferimento: 30 settembre 2025, 28 ottobre 2025, 10 febbraio 2026, 3 marzo 2026, 17 marzo 2026.

La storia degli antipasti della prima di B

Riavvolgiamo il nastro delle prime giornate del torneo di Serie B. In principio furono le reti siglate da Pettinari e Tiribocchi a scrivere la storia del primo anticipo in cadetteria. All’epoca si affrontarono l’Atalanta e il Vicenza nella cornice dell’attuale Gewiss Stadium. L’esordio spesso è rivelatore di grandi successi per le squadre interessate. Basti pensare che nel 58% dei casi, corrispondente a 7 partite iniziali del campionato, le compagini chiamate in causa hanno poi brindato alla promozione in Serie A. Fu festa dunque per Atalanta, Sampdoria, Hellas Verona, Bologna, Parma, Brescia e Benevento. Destino contrario invece per la gloriosa Reggina che purtroppo nella stagione 2013-2014 scese in Serie C.

I risultati dal 2010

Ecco le sfide e i relativi risultati degli anticipi d’esordio della Serie B dal 2010 alla scorsa annata: Atalanta-Vicenza 2-0; Sampdoria-Padova 2-2; Modena-Verona 1-1; Reggina-Bari 0-0; Perugia-Bologna 2-1; Cesena-Brescia 2-0; Spezia-Salernitana 1-1; Parma-Cremonese 1-0; Brescia-Perugia 1-1; Pisa-Benevento 0-0; Monza-Spal 0-0; Frosinone-Parma 2-2; Parma-Bari 2-2; Bari-Palermo 0-0; Brescia-Palermo 1-0.

Luci all’Adriatico

Torniamo al match d’avvio per la stagione 2025-2026. Pescara-Cesena promette emozioni e giocate d’alta scuola. Il Delfino è appena tornato in Serie B e giunge da un’avventura esaltante in C con mister Baldini in panchina. In estate però le strade tra il tecnico toscano e il club del Presidente Sebastiani si sono divise. Al timone degli abruzzesi adesso c’è Vincenzo Vivarini. L’ex allenatore di Catanzaro e Frosinone sta costruendo un gruppo coeso con la seria intenzione di regalare tante soddisfazioni ai caldi tifosi biancoblu. D’altro canto ecco i romagnoli di mister Mignani che nell’annata scorsa hanno chiuso la regular season con un ottimo settimo posto a quota 53. Il team bianconero è stato sconfitto nei quarti di finale dei playoff 1-0 al Ceravolo di Catanzaro.

Le ultime apparizioni in B di Pescara e Cesena

Le ultime apparizioni di Pescara e Cesena in Serie B? Nel maggio 2021 gli abruzzesi salutarono malinconicamente la cadetteria con una netta sconfitta per 3-0 per mano della Salernitana all’Adriatico. I bianconeri romagnoli invece registrano il successo di misura in casa del Cosenza datato 9 maggio 2025.