Serie B 2025-2026, arriva il calendario: le date, le soste e i criteri di compilazione

In attesa di conoscere gli accoppiamenti del calendario asimmetrico, un riepilogo delle date salienti

Con il protrarsi delle vicende che hanno coinvolto le squadre della parte bassa della classifica, è come se il campionato cadetto, per quest’anno, non fosse mai finito. Come se ci fosse una sensazione di continuità tra la passata e la nuova stagione, senza che ci sia stato un periodo di stacco effettivo.

Già di per sé la pausa tra la fine della stagione e l’inizio della nuova non è particolarmente lunga (di solito tra la finale dei play-off, partita che chiude la stagione, e l’inizio del campionato intercorrono poco più di due mesi), ma in questa particolare stagione le tempistiche si sono ulteriormente compresse: l’ultima partita, il ritorno dei play-out tra Salernitana e Sampdoria, si è giocata appena un mese fa e tra poco meno di un mese prenderà il via ufficiale la nuova stagione 2025/2026.

L’appuntamento di Mantova

Dal punto di vista sportivo, questo dilatamento delle tempistiche ha impattato solo su alcune squadre: di fatto, il nuovo corso delle altre ha avuto inizio da circa due settimane, con il ritrovo per il consueto ritiro prestagionale. Tuttavia, era inevitabile che le ripercussioni si spostassero sul lato organizzativo della stagione alle porte, con un conseguente slittamento delle date degli eventi istituzionali rispetto allo scorso anno.

Diversamente da quest’anno la presentazione del calendario di Serie B 2024/25 è avvenuta il 10 luglio, ben venti giorni prima rispetto alla data fissata per l’anno in corso: la presentazione del calendario 2025/26, infatti, avverrà il 30 luglio a Mantova, presso la splendida cornice di Palazzo Te. Nonostante le tempistiche sfalsate, il filo rosso che lega gli eventi di presentazione del calendario rimane sempre immutata: la valorizzazione del territorio, impegno che la Serie B porta avanti da tempo.

Opening day e date del calendario

In attesa di conoscere gli accoppiamenti che scaturiranno dal calendario, la Lega B, attraverso un comunicato ufficiale del 10 luglio scorso, ha ufficializzato le date e gli appuntamenti salienti del campionato 2025/26.

La prima giornata avrà inizio il 23 agosto, con una probabile gara di apertura prevista per il venerdì 22 agosto. Curiosamente, il Palermo ha giocato negli ultimi due anni le due gare di apertura del campionato: nel 2023/2024 contro il Bari e nel 2024/2025 contro il Brescia. L’ultima giornata si giocherà nel fine settimana dell’8-10 maggio 2026.

Si disputeranno cinque turni infrasettimanali: 30 settembre 2025; 28 ottobre 2025; 10 febbraio 2026; 3 marzo 2026; 17 marzo 2026. Saranno quattro, invece, le soste in concomitanza delle pause nazionali. Tre nell’anno 2025 e una nel 2026: 6/7 settembre; 11/12 ottobre; 15/16 novembre; 28/29 marzo. La pausa invernale è prevista dal 27/28 dicembre fino al 9 gennaio.

Quali sono i criteri per la compilazione del calendario?

Prima della fatidica data del 30 luglio, la Lega B ha emesso le regole per la compilazione del calendario. Anche quest’anno è stato confermato il calendario asimmetrico, sia per garantire più aleatorietà al campionato sia per tenere conto delle esigenze di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli club. Ciò vuol dire che il girone di ritorno non sarà speculare a quello di andata.

Vista la presenza del calendario asimmetrico, è stato stabilito che tra la gara di andata e di ritorno devono intercorrere almeno 6 gare. È stato anche chiarito che non ci saranno più di tre doppiette nell’arco del campionato, cioè due gare consecutive giocate o in casa o fuori casa. Queste doppiette non potranno essere giocate nelle ultime quattro giornate di campionato, quando deve essere garantita un’alternanza perfetta tra casa e fuori casa.

Nello stilare il calendario si terrà inoltre conto delle esigenze delle squadre che necessitano di effettuare lavori di ristrutturazione dei propri impianti e, al contempo, di garantire la migliore alternanza possibile tra casa/fuori casa per le squadre che condividono un impianto sportivo con squadre in altri campionati.

Altro criterio riguarda la composizione della prima e dell’ultima giornata di campionato: non si potranno incontrare nella prima giornata le squadre che si sono già incontrate nella prima giornata del campionato 2024-25 né si potranno affrontare all’ultima giornata le squadre che si sono affrontate nell’ultima giornata di campionato 2024-25.

L’ultima regola riguarda invece gli scontri tra neo-promosse tra loro e neo-retrocesse tra loro: le neo-retrocesse non potranno incontrarsi tra loro nella prima giornata. Stessa regola vale per le neo-promosse.

La proposizione di queste regole renderà ancora più competitivo un campionato già di per sé molto incerto. Un altro passo per mantenere alta l’attenzione verso la serie cadetta.