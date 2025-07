Milan, Jashari si complica: braccio di ferro con il Bruges, Tare cambia strategia per chiudere

Il club belga ha rifiutato l'offerta di 33 milioni+bonus per il 22 centrocampista, che però vuole solo i rossoneri e salterà anche la seconda partita di campionato

Sarà un mercato lungo per tutte le squadre italiane, in particolare per il Milan. Modric, Ricci ed Estupinian, ma c’è ancora tanto da fare: e Allegri sa bene che in questi casi è importante la proverbiale calma.

Milan, mercato a rilento

D’altronde, al di là delle facili ironie, la scelta di schierare Leao centravanti nelle amichevoli con Arsenal e Liverpool rappresenta una necessità imposta dalla mancanza di un attaccante di primo piano, che potrebbe essere Dusan Vlahovic. La situazione relativa al serbo della Juventus, molto probabilmente, si sbloccherà soltanto a fine mercato: risparmiare un mese rispetto ad un ingaggio così oneroso, non è certo un dettaglio per le casse rossonere.

Jashari, il muro del Bruges

E allora spazio ad altre trattative, di certo non meno difficoltose: perché il Bruges ha restituito al mittente l’offerta di 33,5 milioni più bonus (cifra totale vicina ai 38 milioni) per Ardon Jashari. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rifiuto non è ancora ufficiale ma le voci sono trapelate dal club belga: il giocatore è valutato 40 milioni, e non si fanno sconti. Jashari però vuole il Milan e vanta una promessa da parte del Bruges: per una cifra record, il club lo lascerà andare.

Jashari, la strategia di Tare

Ma l’interesse dei rossoneri fiamminghi è quello di scatenare un’asta europea, aprendo la porta anche ai soliti danarosi club di Premier League, dove due squadre non certo di prima fascia (Nottingham Forest e Sunderland) si sono aggiudicati giocatori come Ndoye e Xhaka. I prossimi giorni saranno decisivi al riguardo: Tare dovrà decidere se fare un passo indietro e aumentare l’offerta, facendo leva anche sulla volontà del giocatore, oppure abbandonare definitivamente la pista.

Jashari vuole solo il Milan

Per ora il 22enne centrocampista si sta allenando con il Bruges regolarmente, ma non ha preso parte alla prima partita di campionato, vinta 2-1 contro il Genk. A breve volerà in Macedonia del Nord per prendere parte al matrimonio del fratello: una decisione, scrivono i media belgi, presa da tempo con la società. Difficilmente quindi Jashari prenderà parte al prossimo match in campionato del Bruges programmato per venerdì sera contro il Mechelen.