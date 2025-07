Milan, Allegri rivela il vero motivo per cui è tornato ed aspetta Jashari e Vlahovic

Giovedì ultimo test pre-campionato a Perth per i rossoneri: il tecnico ha presentato la sfida in conferenza. Intanto si attendono sviluppi sul mercato

Dopo le tappe di Singapore e Hong Kong, dove il Milan ha affrontato Arsenal e Liverpool in due test di prestigio, i rossoneri proseguiranno la tournée in Australia. Giovedì 31 luglio è in programma la terza e ultima amichevole pre-campionato, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri sfidare il Perth Glory prima del rientro in Italia.

A presentare l’ultimo impegno estivo è stato lo stesso tecnico di Livorno, che in conferenza stampa ha ribadito gli obiettivi stagionali del club e spiegato le ragioni del suo ritorno sulla panchina rossonera. Nel frattempo il mercato è ancora in piena evoluzione. Il tecnico livornese attende nuovi rinforzi, con Jashari e Vlahovic individuati come profili prioritari per completare l’organico.

Allegri: “Amo il Milan, vogliamo la Champions”

“Il riposo fa bene”, dice Massimiliano Allegri, che dopo l’esperienza alla Juventus si è concesso un anno sabbatico. Successivamente è arrivata la decisione di tornare al Milan: “Avevo voglia di tornare ad allenare. Sono tornato qui dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Ho scelto questo club perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Svolgo questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati”.

Parlando proprio degli obiettivi stagionali, il tecnico livornese ha ribadito le ambizioni della società: “Sarà una stagione importante e vogliamo a tornare in Champions. Un club come questo deve disputare questa competizione”. In vista dell’amichevole contro il Perth Glory, Allegri ha concluso: “Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica”.

Jashari, si attende la risposta del Club Bruges

Il Milan ha presentato un nuovo rilancio al Club Bruges per Ardon Jashari. L’offerta è salita dai 32,5 milioni di euro più bonus a 35 milioni, per arrivare nuovamente a un pacchetto complessivo da 37 milioni. Al momento, però, Furlani e Tare sono ancora in attesa di una risposta, anche perché il Bruges era impegnato in campionato contro il Genk, partita vinta 2-1 in rimonta dai padroni di casa. La trattativa tra Milan e Club Bruges va avanti da oltre due mesi, confermando la rigidità del club belga, che in passato aveva già mostrato fermezza nella complessa negoziazione per Charles De Ketelaere.

Vlahovic-Allegri, un rapporto di alti e bassi

Tiene banco anche la situazione legata a Dusan Vlahovic, una trattativa che si presenta decisamente complessa. Il punto di contatto è chiaro: il Milan è alla ricerca di un centravanti e il serbo piace ad Allegri, con la Juventus ha la necessità di cederlo a causa di un ingaggio da 12 milioni di euro ormai insostenibile. Sulla carta l’operazione sembrerebbe conveniente per entrambe le parti, ma restano da definire il costo del cartellino, che il club rossonero valuta poco più di 10 milioni, e l’ingaggio del giocatore, per il quale il Milan non intende superare i 7 milioni netti a stagione. Una trattativa che per andare in porto necessita di uno sforzo significativo da parte di tutti gli attori in gioco.

L’eventuale arrivo di Vlahovic riporterebbe il serbo a lavorare con Allegri dopo un anno di distanza. Il tecnico livornese sta spingendo molto con la dirigenza per avere il centravanti in rosa, immaginando un reparto offensivo formato da Santi Gimenez e lo stesso Vlahovic. Il rapporto tra i due, nelle due stagioni e mezzo trascorse insieme alla Juventus, è stato fatto di alti e bassi: critiche, elogi, abbracci, momenti di tensione ma anche 41 gol complessivi e soddisfazioni condivise. Allegri conosce pregi e difetti del giocatore e sa bene che, con la sua fisicità e la capacità di fare reparto, Vlahovic può essere utile alla causa del Milan.