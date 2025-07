Tour de France, il pagellone finale: Pogacar senza rivali, Vingegaard si sveglia tardi, Milan ha fatto debitamente il suo

Diamo i voti in coda a un Tour che è andato come doveva andare: Pogacar fuori portata, Vingegaard chiude in crescita, Lipowitz sorprende. Delude Evenepoel, Milan sfrutta l'assenza di Philipsen

È finita come tutti sospettavano che sarebbe finita: con Tadej Pogacar vestito di giallo, con Jonas Vingegaard una volta di più alla sua destra, e con Florian Lipowitz che rappresenta l’unica vera novità degna di nota in un Tour altrimenti abbastanza delineato nella forma e nella sostanza. Tanto finché ci sono quei due là si può lottare solo per il terzo gradino del podio. Pogacar ha dimostrato di essere però su un altro pianeta per un Vingegaard che è andato in crescendo, pagando dazio a un paio di giornate no nella prima metà della grand boucle. Che per una volta torna a parlare italiano, naturalmente grazie a Jonathan Milan.

Pogacar insuperabile, sorpresa Lipowitz

TADEJ POGACAR 10: è talmente superiore al resto del mondo del pedale che non si riesce a capire neppure se ha qualche cedimento in qua e in là, o se è sempre a tutta, come se non ci fosse un domani. Il Tour lo ipoteca nella prima metà: attacca non appena la strada sale, si difende alla grande a cronometro (dove rifila un minuto a Vingegaard, ed è una sorpresa…), stacca tutti ad Hautacam , nel primo vero arrivo pirenaico. Poi è tutta una gestione, buona anche per camuffare un po’ di fatica che sulle Alpi lascia trasparire. Ma nessuno può insidiarlo e tantomeno attaccarlo: ci riesce solo Van Aert a giochi fatti, a Montmartre, e questo è tutto dire. Quarto Tour in bacheca, 54 maglie gialle indossate, 21 successi di tappa, sesto podio consecutivo sulle strade di Francia: ha soltanto 27 anni, ma ha già scritto pagine di storia. E non finisce mica qui…

Tour de France: promossi e bocciati

PROMOSSI: il Tour 2025 ha detto che corridori come Ben Healy (7,5), Felix Gall (7) e Kevin Vauqeulin (7) hanno tutti i requisiti per stare con i primi 10 di un grande giro. Healy è stato bravo perché ha tenuto anche la maglia (primo irlandese 38 anni dopo Roche ) e ha vinto una tappa, mostrandosi solido. Gall non s’è fatto vedere troppo ma c’era sempre, Vauquelin s’è esaltato a più riprese. Impossibile non promuovere Mathieu van der Poel (8) che prima del ritiro a causa della polmonite ha pilotato Philipsen (non giudicabile) verso la prima maglia gialla, ha vinto una tappa attaccando da fuoriclasse, ne ha sfiorate un altro paio dopo aver dato comunque spettacolo. Menzione d’obbligo per Thymen Arensman (8) che s’è preso due tappe mettendola nel sacco ai big con due fughe azzeccate al goniometro. E bravo anche a Tobias Johannessen (7,5), che dopo essere stato ingiustamente attaccato per l’incidente che ha prodotto la scivolata di Pogacar a inizio Tour ha dimostrato di essere un signor corridore, chiudendo al sesto posto nella generale.

Il tour degli italiani

ITALIANI: il Tour degli italiani era appeso alle speranze di exploit di Milan e Ganna. Ma Pippo è caduto dopo 50 chilometri ed è sceso subito dalla bici, mentre Milan il suo l’ha fatto. Qualche tentativo sporadico di Velasco e Ballerini (ottimo secondo nella passerella finale) per provare a lasciare il segno, bene l’inossidabile Trentin che s’è fatto notare in più di un’occasione, poi poco altro da aggiungere, come si sapeva bene fin dalla partenza di Nizza. Godiamoci la maglia verde conquistata da Milan, ad oggi (probabilmente) il meglio che l’Italia del pedale può offrire al resto del mondo. Troppo poco? Forse si, ma questo passa il convento. Dopotutto Komenda (cittadina natale di Pogacar) è stata “liberata” dagli allenati nel 1943 e riconsegnata ai territori slavi…