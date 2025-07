Mondiali, Pellegrini dimentica Ceccon e festeggia Martinenghi: ma Thomas il pensieroso ha un solo tarlo in testa

Federica Pellegrini si è congratulata sui social con suo marito Matteo Giunta e Martinenghi per l'argento nei 100m rana, senza però fare alcun riferimento a Ceccon per il bronzo nei 50m farfalla

Il protagonista azzurro di questo lunedì dei Mondiali di nuoto in scena a Singapore è certamente Nicolò Martinenghi, capace nonostante tutte le difficoltà conquistare l’argento nei 100 metri rana. Un successo festeggiato sui social da Federica Pellegrini, che invece non ha riservato nemmeno un messaggio per Thomas Ceccon, vincitore del bronzo nei 50 metri rana, il quale però non ci avrà certamente fatto caso, avendo in testa – oltre ai tanti pensieri – un solo obiettivo, ovvero migliorare il record nel mondo nei 100 metri dorso.

Federica Pellegrini festeggia l’argento di Martinenghi e il marito Giunta

Dopo le ottime prestazioni di domenica che gli avevano permesso di accedere alla finale – con tanto di brivido per una squalifica poi ritirata – oggi lunedì 28 luglio Nicolò Martinenghi si è aggiudicato una strepitosa medaglia d’argento nei 100 metri rana, il tutto nonostante un’intossicazione alimentare che lo ha tenuto sveglio tutta la notte.

Una medaglia festeggiata sui social anche da Federica Pellegrini, che ha fatto i complimenti a Nicolò e a suo marito Matteo Giunta – allenatore di Martinenghi – attraverso una storia Instagram: “Questa medaglia vale molto. Bravo Tete e Bravo Matte!! Gran Lavoro scendere mezzo secondo dall’anno scorso!”. Nessun riferimento invece al bronzo nei 50 metri farfalla conquistato da Thomas Ceccon, a conferma di come tra i due non scorra certamente buon sangue.

Ceccon: “Ho un po’ di pensieri in testa”

Una “mancanza” alla quale non avrà certamente fatto caso Ceccon, che nonostante il bronzo nei 50 metri farfalla nell’intervista a Rai Sport è apparso più che soddisfatto molto pensieroso, come poi da lui ammesso: “Una doppietta così nel giro di 20 minuti forse un paio di persone al mondo riescono a farla ed io sono una di quelle, dovrei essere solo che contento. So benissimo che valgo molto meno da riposato, da fresco, l’ho già detto e ne sono convinto. Fisicamente sto molto bene, anche perché sto facendo i miei migliori, quindi questo è bene per domani. Primo, secondo, terzo, poi tra un anno chi si ricorda più se hai vinto o perso? Voglio dire: vincevo oggi? Bene. Tra un mese che si ricorda che avevo vinto o che sono arrivato terzo? Non so, un po’ lo facciamo per noi stessi alla fine, perché solo noi poi ci ricordiamo davvero quello che abbiamo fatto. Ho un po’ di pensieri in questo momento”.

Ceccon punta all’uovo record del mondo nei 100m dorso

Un pensiero fisso di Ceccon è certamente la finale dei 100 metri dorso che si terrà martedì: “Domani 100 dorso: un campo partenti da 52″5 per entrare in finale non si era mai visto, il più forte forse è stato alle Olimpiadi con 52″9 o 53″0, quindi livello altissimo. Siamo tutti lì, ce la giochiamo forse in due o tre che possiamo scendere sotto i 52″, gli altri comunque hanno già tutti tirato quasi a tutta, quindi ci sarà una bella gara domani”.

Una gara nella quale Ceccon ripone molte aspettative, che vanno oltre alla sola vittoria. Thomas infatti punta a migliorare ancora una volta il record mondiale – che già gli appartiene – come ricordato ai microfoni di Sky Sport: “Ho detto che nei 100 dorso voglio fare il personale, quindi…”. Obiettivo scendere sotto il 51.60 registrato nel 2022 ai Mondiali di Budapest dunque per Ceccon.