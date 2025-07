Pellegrini, gelo su Ceccon: "Ai Mondiali tifo per mio marito e Martinenghi. Film su di me? Ho una richiesta"

Federica intervistata dalla Gazzetta dello Sport: le parole sugli Azzurri impegnati a Singapore, la stima per Simona Quadarella, il consiglio a Benny Pilato.

Dopo pallanuoto, nuoto in acque libere, tuffi e artistico, si avvicina il momento del nuoto in piscina ai Mondiali di Singapore. E Federica Pellegrini non si perderà una gara della prestigiosa kermesse. Quest’anno, poi, ha un motivo in più per seguire quello che per decenni è stata la sua ragione di vita: il ritorno in pista di Matteo Giunta, suo marito, al fianco di Nicolò Martinenghi. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la Divina ha detto la sua sull’importante appuntamento, dicendosi ottimista sulle potenzialità degli Azzurri. Parole di stima per Simona Quadarella, consigli a Benny Pilato. E su Thomas Ceccon? Niente: solo un brevissimo passaggio sul campione più atteso.

Federica Pellegrini, l’attesa per Giunta e Martinenghi

Sono alte le aspettative sulle performance di Nicolò Martinenghi, l’olimpionico che Matteo Giunta ha preso in cura dopo il trionfo a Parigi. “Matteo ha una grandissima carica emotiva per questa sfida. Ha impostato un importante lavoro di palestra, diverso da quello che lui faceva con me. Ci credono tanto. I 100 si decidono al centesimo. Se Tete mi chiede consigli? No, è così affermato!”. E Thomas Ceccon? Nell’intervista alla Divina ci finisce quasi per caso, a proposito di una domanda su Verona capitale del nuoto, vista la presenza di due campioni olimpici come lui e Martinenghi che lavorano in momenti diversi: “Mi ricordo quando lo facevo io. In piscina ci sono orari diversi, neanche te ne rendi conto”.

Mondiali di nuoto, le aspettative di Pellegrini sugli Azzurri

Quindi sulle possibilità della squadra azzurra: “L’Oriente ha sempre portato bei ricordi a me e all’Italia: mi dava sempre un’energia diversa. Singapore può essere un bellissimo Mondiale. C’è chi tira il fiato nell’anno post olimpico e chi no. Parigi è arrivata solo dopo ma già sono caduti diversi record mondiali. Sono convinta che l’Italia ci farà divertire. Gli azzurri li vedo belli assetati”. Soprattutto Simona Quadarella: “Mi piace molto. Perché continua a battere il chiodo. E non è facile specialmente in una gara in cui Ledecky non lascia niente. Riuscire a mantenere quella motivazione, quello standard di competizione altissimo sapendo di lottare per il secondo posto. Io la ammiro tanto per questo”.

Il consiglio a Benny Pilato e la richiesta sull’attrice del film

Tra i vari argomenti trattati, anche un passaggio su Benny Pilato: “È in un’impasse: Benedetta ha delle altissime potenzialità. A volte è difficile trovare la propria strada. Ci sono anni in cui ti blocchi ed è difficile riuscire a capire cosa c’è che non va per far girare bene le cose. A me aiutava cambiare tutto, quando non capivo. Io tagliavo e cambiavo. Non so a lei”. Infine sul film dedicato proprio a Federica Pellegrini: “È un progetto legato ad alcuni anni della mia vita. Non sarà una biografia di 20 anni di nuoto. Uscirà nel 2027”. Mistero sulla presenza nel cast di…Federica: “Non si sa se reciterò. Per le scene subacquee sono stata ferrea: l’attrice deve saper nuotare bene“.