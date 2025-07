Pellegrini contro Sinner, Federica risponde con ironia agli haters: dopo le critiche, la Divina ci scherza su

Dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni non certo pro Jannik sul caso Clostebol, l’ex campionessa di nuoto rompe il silenzio condividendo un video ironico sui social

Federica Pellegrini scherza sugli haters e conquista i suoi followers. Al centro del contendere, ancora una volta, le polemiche sorte, e sempre di attualità, dalle sue dichiarazioni su Jannik Sinner e il caso Clostebol, tornate virali dopo il trionfo del tennista italiano a Wimbledon. La “Divina”, tuttavia, ha scelto di rispondere a modo suo, con ironia.

Pellegrini polemica sul caso Clostebol

Tutto è cominciato mesi fa, quando Federica Pellegrini aveva espresso pubblicamente il suo punto di vista sulla vicenda Clostebol che ha investito Jannik Sinner e lo ha costretto a tre mesi di squalifica. Pur senza attaccarlo direttamente, l’ex nuotatrice aveva sottolineato come, a suo dire, il trattamento riservato all’azzurro fosse stato differente rispetto ad altri precedenti in casi simili.

Una frase che si è rivelata un vero e proprio boomerang, ma su sui Federica non ha mai fatto un passo indietro. Dopo la vittoria storica del numero uno del tennis a Wimbledon, le parole della Pellegrini sono inevitabilmente tornate di moda e, con esse, anche la voglia di rivalsa degli haters. Praticamente infiniti gli attacchi, a cui la “Divina” ha risposto con un messaggio diretto e chiaro: “Io sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto”.

La Divina ci ride su

Oggi, però, anziché scatenare una nuova ondata di botta e risposta, la Pellegrini ha scelto di tornare sull’argomento utilizzando l’arma dell’ironia. In un video pubblicato sui social, l’ex campionessa olimpica si mostra, infatti, in una parodia di un classico gruppo di incontro di auto: “Ciao, sono Federica, ed è da due giorni che non rispondo a un hater”.

Chiusa da una emoji con l’aureola, la caption di accompagnamento rafforza il tono leggero: “Mi sento già una donna nuova”. Un modo efficace per stemperare la tensione, mantenendo la propria personalità e il proprio pensiero. Nessun passo indietro, infatti, e nessuna smentita, semplicemente un invito implicito a spostare l’attenzione su altro e, magari, archiviare definitivamente la vicenda.

Non solo haters

Solo un paio di giorni fa, a un giornalista che aveva provato a tornare sull’argomento Jannik aveva ribattuto facendo trapelare un po’ di stizza nel ricevere la domanda: “Sono molto contenta che abbia vinto. Fate questa domanda a qualsiasi sportivo che vedete? Di lui ho parlato mesi fa dicendo che, secondo me, non ha fatto nulla di volontario. Credo di essere libera di dare un’opinione sulla gestione della questione. Parlare di lui è un’altra cosa, non penso sia stato corretto mettere insieme le due cose”.