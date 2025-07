Sinner vince Wimbledon, Federica Pellegrini sotto attacco: le risposte stizzite ai veleni dei fan di Jannik

Accuse, veleni e frecciatine alla "Divina" sui social, che replica per le rime: nei mesi scorsi avevano fatto discutere le sue considerazioni sul caso Clostebol.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Jannik Sinner in trionfo, Federica Pellegrini sommersa da insulti, frecciate, punturine e stilettate. Non si è fatta attendere la “vendetta” di numerosi fan del rosso di San Candido nei confronti della “Divina”, che più volte in passato aveva lamentato una presunta – e inesistente, va detto – disparità di trattamento nei suoi confronti da parte delle agenzie antidoping. L’account Instagram dell’ex campionessa di nuoto è stato letteralmente invaso dopo la vittoria di Sinner su Alcaraz a Wimbledon. Preso di mira, in particolare, l’ultimo post messo online da Federica, che si sta godendo alcuni giorni di relax in famiglia.

Il post di Federica Pellegrini sommerso dalle frecciate

“Tra relax, famiglia e beauty: tutto sotto controllo”, la didascalia del post di Federica Pellegrini, contenente una pubblicità a uno sponsor. Più che i commenti sulla vacanza e sulla vita spensierata di Fede coi suoi cari, però, a rubare la scena sono stati i tantissimi commenti velenosi dei fan di Sinner. Punture, frecciate, ma anche semplici sfottò. “Sinner ha vinto Wimbledon! Vediamo se sei abbastanza umile da fargli i complimenti e chiedere scusa delle tue parole su di lui”, il commento di Dada, un’utente. “Ti saluta Jannik”, la puntura di Matteo. “Basta commenti su Jannik, non posso mettere like a tutti”, fa sapere Nick,

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse dei fan di Sinner e le repliche della “Divina”

E la Pellegrini che ha fatto, s’è tenuta le frecciatine? No, a molte ha replicato direttamente. “Questa l’umiltà non sa nemmeno dove sta di casa. Sinner ha fatto abbassare la cresta a tutti gli sportivi che pensavano di essere passati alla storia come miglior sportivo del nostro paese. Per fortuna un ragazzo umile e semplice sarà inarrivabile da chiunque”, è il commento di Leonardo a cui fa seguito la replica stizzita della “Divina. “Io sono umile e soprattutto coerente, ciao”. Ma è solo uno dei tanti post polemici (e in molti casi, francamente ingiustificabili) a cui l’ex campionessa di nuoto ha deciso di replicare. Lo aveva già fatto in passato.

Le critiche per le considerazioni di Federica sul caso Clostebol

Le frecciate e le contumelie dei tifosi di Sinner sono davvero tante. “Intanto le frasi le hai dette e ora ti becchi na coppa in faccia“, il commento di Salvatore. “Comprensione del testo, come sempre, sotto zero”, la risposta di Pellegrini. “Il fegato è integro dopo la finale di Wimbledon?” chiede malignamente un altro utente, scatenando la risposta sarcastica: “Voi state male… molto male“. E poi altri commenti, conditi da serrati botta e risposta. La situazione si è un po’ normalizzata quando Federica ha pubblicato altri contenuti sul suo account Instagram, limitando i commenti. E spegnendo, almeno per un po’, il fuoco delle polemiche.