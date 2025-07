Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio

Oltre al prize money, quest'anno ai Championships sono aumentate le tasse: secondo Forbes, Jannik dovrà versare il 36,52% del premio per il trionfo e Iga un ulteriore 4%..

Quasi tre milioni e mezzo di euro per il trionfo a Wimbledon. Anzi no. Perché Jannik Sinner e Iga Swiatek stanno per avere una brutta sorpresa. Forbes ha fatto i conti in tasca ai due freschi trionfatori dello Slam più prestigioso, protagonisti di un balletto di festeggiamento diventato in breve virale sui social. E ha scoperto che i soldini nei conti in banca dei due vincitori saranno comunque tanti. Ma un po’ meno rispetto al preventivato. Il motivo? A Wimbledon sarà pure aumentato il prize money, lievitato del 7% rispetto a quello del 2024: ma, di pari passo, sono aumentate pure le tasse.

Il montepremi folle di Wimbledon: ma quante tasse

Quest’anno gli organizzatori dei Championships hanno fatto cifra tonda: tre milioni di sterline (quasi tre milioni e mezzo di euro) per i due trionfatori. Sinner e Swiatek, appunto. Per la precisione: 3.452.955 di euro, sulla base dell’ultimo cambio sterlina-euro, con la valuta quotata a 1,15 per ogni sterlina. Il problema è che da questa cifra andrebbero defalcate le tasse. Che non rappresentano una cifra di poco conto. Neppure per Sinner, che pure è costantemente al centro delle polemiche per via della sua residenza a Montecarlo. “Lo fa per non pagare tasse”, dicono. In realtà le paga, eccome.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La maxi aliquota che penalizza Sinner e gli altri big

Quelli di Forbes le hanno calcolate minuziosamente. L’autorevole rivista economica statunitense ha intervistato Andreas Bosse, consulente fiscale internazionale con sede proprio nel Principato di Monaco, che ha spiegato come il Regno Unito tassi i montepremi di Wimbledon e di tutti i tornei giocati nel suo territorio, oltre ai guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni delle attrezzature utilizzate. Il vincitore, inoltre, paga una ritenuta d’acconto del 20% iniziale e un’imposta che può arrivare al 45%, dedotte le spese. Morale della favola: l’aliquota effettiva per chi vince il trofeo è del 36,52%. Tradotto: 1.261.019,166 euro. Dai tre milioni e mezzo per il trionfo, a due milioni e tre effettivi. Anzi, pure qualche bruscolino in meno a esser precisi.

Tennis, Alcaraz il più pagato di tutti: Jannik solo terzo

A Iga Swiatek andrà peggio. Sinner, infatti, con la residenza a Monaco non pagherà tasse aggiuntive. La polacca, invece, risiede in patria dove c’è un’ulteriore imposta sul reddito del 4%: 138mila dollari. Stangata anche sugli sconfitti in finale: Alcaraz e Anisimova intascheranno soltanto 1,2 milioni di dollari in luogo dei due che avrebbero dovuto addolcire il ko, sempre per l’aliquota del 36,52%. E per Amanda, cittadina statunitense, ci sono da pagare anche imposte aggiuntive e mediche previste dall’ordinamento americano. Poco male, soprattutto per Alcaraz. Carlitos, sempre secondo Forbes, è il tennista più pagato al mondo: 42,3 milioni di dollari di guadagni. Solo terzo Sinner (26,6), preceduto di poco da Swiatek (26.7).