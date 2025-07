Il montepremi pazzesco che incassa Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon 2025, prize money totale e l'ascesa in classifica ATP

Aumenti del montepremi sono stati approvati ad ogni turno, implicando un leggero rialzo anche per quel che riguarda il premio di cui usufruisce Cobolli con la vittoria che gli consente l’accesso ai quarti.

Nell’edizione 138 dei prestigiosi Championships , come anticipato, si registra il primo record scaturito dalla revisione dei premi distribuiti ai partecipanti e alle partecipanti, per un totale di 53,5 milioni di sterline , con un aumento del 7% rispetto all’edizione precedente de 2024.

Dunque, merito a Cobolli per il successo conquistato in quattro set contro il croato Cilic che ha ceduto, dopo una partita davvero combattuta per 4-6, 4-6, 7-6, 6-7. Lacrime e festeggiamenti da parte dei suoi, per questa qualificazione che nulla aveva di banale, anzi.

Un tesoretto che, comunque vada, è un successo che si accompagna a un autentico e temporaneo primato che però agevola Cobolli sul versante degli introiti e che aiuta, contemporaneamente, la classifica in real time a collocare l’azzurro in una posizione di maggiore evidenza.

Con lo sturm und drang patito al pari dei componenti seduti nella tribuna riservata a parenti e staff di Flavio Cobolli, l’accesso ai quarti sigla lo stato di grazia del tennista romano che firma a Wimbledon 2025 un’impresa favolosa, nella sua breve carriera da pro. Ma altrettanto giovane è il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, dunque c’è da stupirsi solo in parte dell’impresa del 23enne che accede, inoltre, a un premio notevole se non impressionante nell’edizione dei record di Wimbledon .

Chi approda a questo punto della competizione, giocando incassa ben 400.000 sterline che equivalgono a 464.778 euro.

Una cifra che sposta quanto già guadagnato da Flavio, in questa stagione, e garantisce un enorme rientro, pari al prestigio del torneo e di quel che potrebbe significare anche in termini di ranking.

I premi di Wimbledon 2025

A tale proposito, ricapitoliamo quanto incassano i campioni del singolare e che cosa riceveranno in base al loro avanzamento in questa edizione di Wimbledon 2025, a seguito dell’incremento previsto per ogni turno del prestigioso torneo sull’erba del Grande Slam.

Secondo quanto stabilito per questa

Vincitore – 3.000.000 sterline

Finale – 1.520.000 sterline

Semifinali – 775.000 sterline

Quarti di finale – 400.000 sterline

Ottavi di finale – 240.000 sterline

Terzo turno – 152.000 sterline

Secondo turno – 99.000 sterline

Primo turno – 66.000 sterline

3° turno qualificazioni – 41.500 sterline

2° turno qualificazioni – 26.000 sterline

1° turno qualificazioni – 15.500 sterline

Un rilievo, da sottolineare ancora: i tornei singolari maschile e femminile non registrano alcun gender gap in termini di premi previsti, da regolamento a differenza di quel che avveniva e che avviene in altri tornei.

Cobolli festeggia la qualificazione ai quarti

La situazione di Cobolli

Alla luce, poi, dei dati condivisi e consultabili sul sito ufficiale dell’ATP Tour, Cobolli ha conquistato in carriera (è diventato professionista a 18 anni, nel 2020) due titoli da singolarista e ha guadagnato quest’anno $1,431,172, mentre quel che ha incassato da doppista e singolarista in carriera ammonta a una cifra pari a $3,862,664.

Quel che ha vinto da doppista è una minima parte dei suoi introiti e, stando al suo profilo, equivale a $55,771 appena.

Volendo convertire in euro le cifre citate, si tratterebbe quindi di:

1.219.888,08 euro

3.292.148,53 euro

47.53o euro

Un aiuto alla classifica

Guardiamo anche alla classifica ATP alla vigilia di Wimbledon 2025: stando all’ultima settimana, la classifica lo vede al 25esimo posto, suo best ranking ma che secondo la versione live della classifica, che tine contro dei risultati in tempo reale, sarebbe migliorato di ben sei posizioni.

Con questa qualificazione ai quarti, Cobolli viene proiettato al posto del ranking numero 19. Numero considerevole anche di punti messi via, che garantiscono il miglioramento posto che si tratta di proiezioni suscettibili di variazioni, in base all’esito di questa edizione di Wimbledon.