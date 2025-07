ATP 500 Washington, Cobolli non fa sconti a Nishioka: vittoria in due set nel debutto sul cemento

Dopo le fatiche di Hopman Cup, Cobolli debutta con una vittoria convincente contro Nishioka al Mubadala Citi DC Open, raggiungendo Arnaldi agli ottavi

Il filo rosso che da Wimbledon arriva a Washington, passando per Bari, è certamente ben visibile. E dice che Flavio Cobolli ha voglia di regalarsi un’estate a fari accesi: al debutto sul cemento americano supera Nishioka in due set (6-2 7-6) trovando il modo per stendersi un tappeto ai piedi in una partita tutt’altro che semplice, certo più complicata di quando non dica il punteggio.

Nishioka lotta, ma Flavio continua il suo momento d’oro

Cobolli ancora una volta ha dimostrato di aver capito come riuscire a volgere a proprio favore anche le situazioni più complicate. La nuova dimensione offerta dal ranking (18esima posizione, a Washington è la nona testa di serie) gli consente di essere efficace e aggressivo a piacimento.



La partita inizia bene con il break ottenuto nel terzo gioco del primo set, subito però cancellato in game successivo, complici un paio di gratuiti che gridano vendetta. Nishioka però nella prima parte di match va facilmente in confusione: arrivano altri due break in serie per il romano, che rischia grosso nel sesto gioco (sul suo servizio) ma in qualche modo si salva, trovando soluzioni spesso ardite, di certo efficaci.



Alla fine il primo set fila via abbastanza liscio per 6-2, con Cobolli che ingrana le marce alte e non lascia scampo al nipponico.

La reazione nel secondo set e la sfida lanciata a Tiafoe

La battaglia del secondo set dimostra però che c’è da sgobbare per portare a casa il bottino pieno. Tanto che Flavio si ritrova a inseguire per 3-0, con un altro turno di battuta perso con troppa superficialità.



Anche Nishioka però continua a litigare con se stesso: nel quinto gioco si complica la vita come non mai e consente al romano di riprenderlo sul 3 pari. Fino al 6-6 tornano dominanti i servizi, e così l’epilogo del set è affidato proprio al tiebreak, che Cobolli però interpreta meglio: sale 3-1, gira il campo sul 4-2 grazie a un ace, poi ne infila un altro e scappa sul 5-2. Il giapponese è al gancio e cede per 7-3 dopo quasi 90’ di partita.

Determinate quell’82% di punti vinti con la prima dal romano, che riesce a sopperire anche a un deludente 48% con la seconda (ma Nishioka fa peggio: 55% con la prima, 57% con la seconda). Il conto dei vincenti recita 24-12 e tutti sommato rende merito a una versione di Cobolli piuttosto sul pezzo.



Negli ottavi sarà Frances Tiafoe l’avversario del numero 3 del tennis italiano: la sesta resta di serie del torneo ha vinto l’unico precedente disputato contro Cobolli sul cemento di Delary Beach nel 2024, ma di questi tempi nessuni vorrebbe mai ritrovarsi Flavio dall’altra parte della rete…