Serie C, la composizione ufficiale dei tre gironi: ecco dove giocheranno Juve Next Gen e Inter U.23

Taglio del nastro in terza serie, all'indomani del Consiglio Federale che ha sancito il ripescaggio di Inter U23 e Ravenna, oltre alla riammissione della Pro Patria. Ecco le 60 squadre

Dalla riammissione della Pro Patria ai ripescaggi di Ravenna e Inter U23, quarta squadra B del calcio professionistico italiano, fino ad arrivare al ritorno in Serie C di grandi piazza come Salernitana e Cosenza. Riflettori puntati anche sulle neopromosse, con la Sambenedettese che non ha nascosto le proprie ambizioni e aspetta con ansia il sentitissimo derby con l’Ascoli. In attesa di capire come si evolveranno le delicate situazioni di Ternana, Rimini e Triestina, si comincia a fare sul serio: prima del sorteggio del calendario, previsto per la giornata di lunedì, ecco la composizione ufficiale dei tre gironi della Serie C 2025/26.

Gironi Serie C 2025/26: dove sono state inserite le squadre B

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, la Serie C e il presidente Matteo Marani hanno reso nota la composizione dei tre gironi che caratterizzeranno la prossima regular season. Grande curiosità per l’arrivo dell’Inter U23 e per il posizionamento delle squadre B all’interno dei raggruppamenti.

I nerazzurri, al loro primo anno tra i professionisti, sono stati inseriti nel girone A, che fa riferimento alla fascia settentrionale dello Stivale. Non potendo ripetersi nel gruppo C, dove è finita l’Atalanta U23, la Juventus Next Gen parteciperà nuovamente al girone B, che rappresenta anche il raggruppamento più esteso sotto il profilo territoriale.

La composizione dei tre gironi

Dalle squadre B alle big che partono favorite per il salto di categoria, senza dimenticare nobili decadute che hanno ritrovato la C come la Sambenedettese. Occhio a Vicenza e Cittadella nel girone A, senza dimenticare il nuovo Union Brescia, con Benevento, Salernitana e Catania chiamate a fare la voce grossa nel gruppo C. Più dietro il Trapani di Antonini, che partirà da una penalizzazione di 8 punti.

Nel raggruppamento centrale, invece, confermato il Campobasso, seguendo il criterio geografico imposto dalla Lega. Presente il Bra, che giocherà le partite casalinghe a Sestri Levante, mentre riemerge dalle sabbie mobili della D l’ambizioso Livorno. Presente anche il ripescato Ravenna. Sciolte le riserve anche sul fronte laziale: Guidonia Montecelio nel girone B, Latina nel gruppo C.

Ecco la composizione ufficiale dei tre gironi della Serie C 2025/26: