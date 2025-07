Serie C, tutto quello che c'è da sapere: le date, i calendari e le tantissime novità

La nuova edizione della Serie C è pronta ad alzare il sipario. Luned' 28 la presentazione dei calendari, qualche giorno prima, invece, verranno delineati i gironi

La nuova Serie C è pronta ad alzare il sipario! La terza divisione, infatti, presenterà i tre calendari ufficiali nella giornata di lunedì 28 luglio; il 25, invece, verranno definiti i gironi, mentre il 26 prenderà forma il tabellone della Coppa Italia di Serie C. Ma non finisce qui, perché quest’anno potrebbero esserci grosse novità anche per quanto riguarda il regolamento.

Serie C, ecco le date ufficiali

La prima data da cerchiare in rosso è venerdì 25 luglio, giornata nella quale verranno delineati una volta per tutte la composizione dei tre gironi. Tanta curiosità da capire, infatti, dove verranno inserite Atalanta U23, Juventus Next Gen e la nuova Inter con i nerazzurri che potrebbero slittare addirittura nel raggruppamento C. Il 26 luglio verrà poi definito il tabellone di Coppa Italia Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, al via nel terzo weekend di agosto. Lunedì 28, invece, verranno ufficializzati i tre calendari e delineati i percorsi delle sessanta squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Serie C 2025-2026.

Le novità del regolamento

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in collaborazione con la Lega Pro hanno introdotto alcune modifiche regolamentari con il fine di garantire maggiore sostenibilità economica e competitività del campionato. Tra le novità già interessanti troviamo il Salaray Cup, un dato che controllerà il monte ingaggi di ogni singolo club, promuovendo la gestione finanziaria della stessa società. Svolta importante visto che nella passata stagione, soprattutto nel girone C, è stato condizionato da penalizzazioni importanti oltre a esclusione eccellenti che hanno minato la regolarità del raggruppamento. Inoltre, sono stati rafforzati i criteri infrastrutturali i quali dovranno rispettare standard minimi di sicurezza e funzionalità (cambiamento che migliorerà l’esperienza di tifosi e giocatori).

Serie C 2025-2026: le squadre partecipanti

L’edizione 2025-2026 della Serie C vedrà l’ingresso di nuove squadre. Le formazioni retrocesse dalla Serie B sono Union Brescia (club che eredita il titolo sportivo dalla Feralpisalò dopo il fallimento della società di Massimo Cellino), Cosenza, Cittadella e Salernitana. Dal campionato dilettantistico, invece, sono già state confermate le promozioni di Livorno (vincitrice anche della Poule Scudetto), Bra, Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Sambenedettese, Guidonia Montecelio, Casarano e Siracusa. Niente da fare, invece, per la SPAL che ripartirà dall’eccellenza sotto la matricola di Ars et Labor Ferrara e Lucchese.