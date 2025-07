Calciomercato Serie B: Yepes al Frosinone, lo Spezia sogna il ritorno di Maggiore, idea Castagnetti per il Cesena

Si muovono le big della cadetteria, ma non solo: Insigne verso Avellino, il Pescara lavora per La Gumina. Occhio al Palermo, scatenato dopo aver chiuso l'affare Palumbo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Inizia una nuova settimana di mercato anche in Serie B, dove non mancano trattative ed operazioni importanti. Dopo la chiusura dell’affare Palumbo, il Palermo aspetta il sì del Genoa per Bani, mentre il Frosinone è pronto ad accogliere la sagacia tattica di Yepes. Lo Spezia di Luca D’Angelo sogna il ritorno di Giulio Maggiore, mentre il Cesena ha messo gli occhi su Castagnetti della Cremonese. Intanto, ore decisive per Roberto Insigne all’Avellino.

Calciomercato Serie B: Yepes al Frosinone, lo Spezia pensa a Giulio Maggiore

Da Baldursson a Raiimondo, fino a Gerard Yepes. Il Frosinone chiude un altro colpo in mediana in questa sessione di mercato, assicurandosi le prestazioni sportive del centrocampista che è stato spinto a svincolarsi dalla Sampdoria per motivi prettamente economici. Un affare a parametro zero che consentirà ai ciociari di fare un salto di qualità in mezzo al campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come anticipato dall’edizione odierna di Tuttosport, Giulio Maggiore è sempre più vicino ad un romantico ritorno a La Spezia. La squadra di Luca D’Angelo è pronta a riaccogliere il duttile centrocampista attualmente in forza alla Salernitana. In ritiro con i granata, neoretrocessi in Serie C, il classe ’96 è vicinissimo a vestire nuovamente il bianconero, a tre anni dall’ultima volta.

Cesena, idea Castagnetti. Palermo, Palumbo e Bani, poi il portiere

Cesena e Palermo sempre molto attive sul mercato. E non è escluso che il destino di queste due società possa incrociarsi nelle prossime ore. I romagnoli, infatti, sono alla ricerca di un difensore e un centrocampista in questo mercato: per la retroguardia, l’obiettivo numero uno è Peda dei rosanero, ma difficilmente i siciliani lo lasceranno andar via in questa sessione. I bianconeri, dal canto loro, hanno provato ad inserirlo come contropartita tecnica nell’affare Klinsmann, portiere richiesto dal Palermo di Inzaghi, complici le probabili partenze di Desplanches e Gomis. Per arrivare all’estremo difensore, Osti potrebbe mettere sul piatto l’ex Samp Valerio Verre.

Palermo che attende Palumbo per le visite mediche entro la giornata di domani, mentre cresce l’ottimismo per il trasferimento di Bani, legato contrattualmente al Genoa. Ore decisive per il sì del Grifone, che dovrebbe lasciare andare il suo leader difensivo, vista la proposta del City Football Group.

Sponda Cesena, l’ultima idea per la mediana porta ad un veterano come Michele Castagnetti, che ha trascinato la Cremonese in Serie A poco più di un mese fa. Un solo anno di contratto con i grigiorossi per lui, che potrebbe accettare il biennale proposto dai romagnoli. Sempre vive le piste Ciervo e Calò, più “fattibili” rispetto a Castagnetti.

Roberto Insigne verso l’Avellino, il Pescara punta La Gumina

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Besaggio e Daffara, l’Avellino di Raffaele Biancolino potrebbe presto abbracciare un nuovo calciatore nel ritiro di Rivisondoli. Si tratta di Roberto Insigne, esterno offensivo in uscita dal Palermo e fuori dai piani di Inzaghi. Riflettori puntati sull’incentivo all’esodo richiesto dal fantasista partenopeo, che ha detto sì ai Lupi all’inizio del mese di luglio. Cruciali, in tal senso, le prossime 48 ore. In uscita, i biancoverdi salutano Alessio Tribuzzi, promesso sposo del Vicenza.

A proposito di neopromosse, Pescara a caccia di un centravanti che possa garantire un certo numero di gol: in cima al taccuino di Pasquale Foggia c’è La Gumina, 28enne di proprietà della Sampdoria. Trattativa che sta per giungere alle fase finali. Intanto, gli abruzzesi hanno ceduto Crialese al Cittadella in Serie C.

Juve Stabia scatenata: è fatta per il giovane De Pieri dell’Inter, mentre è in arrivo lo scambio di documenti per Reale e Mannini. Con il club presieduto da Giuseppe Marotta, si lavora anche per Basile, altro talento che potrebbe raggiungere Castellammare. Il ds Lovisa, intanto, blinda Bellich e Mosti, da settimane nel mirino di Avellino ed Empoli.