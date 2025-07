Calciomercato Serie B: Bari e Avellino scatenate, il Palermo chiude Palumbo e aspetta Bani

I pugliesi accolgono Nikolaou, i Lupi ufficializzano Besaggio e aspettano Daffara, mentre i rosanero continuano a rinforzare la squadra di Inzaghi. Coda verso Pescara

Mercato in fermento in Serie B, dove Bari ed Avellino continuano a lavorare per rinforzare le rose a disposizione di Caserta e Biancolino. Sempre attivo il Palermo del City Football Group, che sta definendo il colpo Palumbo con il Modena e aspetta Bani dal Genoa. Si muove anche il Catanzaro. È tempo di riepilogare quanto successo nelle ultime ore in cadetteria, tra acquisti, cessione e trattative.

Bari, ufficiale l’acquisto di Nikolaou. Si tratta per Del Lungo

Prende forma il Bari di Fabio Caserta, chiamato a rivoluzionare una rosa che ha perso tanti calciatori in scadenza di contratto o al termine dei rispettivi prestiti. Dopo aver accolto Moncini e Gytkjaer in attacco, è tempo di arricchire il pacchetto arretrato: ufficiale l’acquisto a titolo temporaneo di Nikolaou, che ha scelto di cambiare aria dopo una stagione difficile con la maglia del Palermo. Il ragazzo è arrivato nella serata di ieri nel ritiro di Roccaraso e oggi ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Oltre all’ex Spezia, i pugliesi sono impegnati in una trattativa con l’Atalanta per il giovane Tommaso Del Lungo, centrale classe 2003 cresciuto nell’U23 del club bergamasco. Per lui, l’anno scorso, 36 presenze, tre gol e tre assist in più di 2.500 minuti giocati. Si lavora ad un’operazione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri.

Avellino, ecco Michele Besaggio. Daffara atteso in ritiro

L’Avellino ha chiuso il colpo Besaggio. Il centrocampista classe 2002, reduce da due stagioni con la maglia del Brescia, ha firmato un contratto triennale con i Lupi, con scadenza 2028. Elemento perfetto per il 4-3-1-2 pensato e disegnato da Raffaele Biancolino, con il giocatore cresciuto nel vivaio del Genoa che ha interpretato sia il ruolo di mezzala sia quello di fantasista. Nel ritiro di Rivisondoli, è atteso nel pomeriggio odierno anche Giovanni Daffara, portiere classe 2004 acquistato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei bianconeri.

E Roberto Insigne? Il fantasista di proprietà del Palermo ha già detto sì all’Avellino, ma bisogna trovare la quadra con i rosanero. Il calciatore sarebbe pronto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, ma occhio all’inserimento del Bari di Luigi De Laurentiis. In difesa, intanto, i biancoverdi sono tornati all’assalto su Federico Barba, alternativa Over ad Obaretin del Napoli.

Palermo, è fatta per Palumbo del Modena: cifre e modalità di trasferimento

Ai titoli di coda la telenovela Palumbo. Il centrocampista del Modena si prepara a firmare con il Palermo di Filippo Inzaghi, al termine di una lunghissima trattativa. Contropartita tecnica più soldi, questa la soluzione che ha convinto i canarini: a vestire gialloblù sarà Francesco Di Mariano, esterno offensivo richiesto da Sottil, mentre il conguaglio economico corrisponde a circa 1,3 milioni di euro, che andranno a finanziare parte del mercato degli emiliani.

Dal centrocampo alla difesa. Il Palermo accelera per Cistana, svincolatosi dopo la parentesi con il “vecchio” Brescia, e aspetta Bani del Genoa. L’ex Chievo ha detto sì ai siciliani, con cui proverebbe a centrare il salto di categoria, ma resta da convincere il Grifone, fortemente legato al suo leader difensivo.

Catanzaro su Di Chiara, Coda verso Pescara

Il Catanzaro, una volta salutato Stefano Scognamillo, inizia a lavorare anche sul mercato in entrata. In arrivo lo svincolato Gianluca Di Chiara, che si unisce agli acquisti di Nuamah e Rispoli. Quest’ultimo, è atteso in ritiro nella giornata di domenica. In uscita, riflette Tommaso Biasci, finito nel mirino di alcune big di Serie C. Le Aquile vorrebbero trattenere l’ex Padova.

A Pescara, riflettori puntati su Massimo Coda, in uscita dalla Sampdoria. L’attaccante originario di Cava de’ Tirreni ha aperto al trasferimento in Abruzzo, consentendo alle due società di sedersi al tavolo per trattare sulla valutazione del cartellino. Vivarini aspetta il suo bomber.

