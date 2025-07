Juventus, Hancko vola da Cristiano Ronaldo e il Parma fa muro per Leoni. Ma su Vlahovic torna all’assalto Mourinho

Lo slovacco, prima scelta per la difesa, si unirà all’Al-Nassr, mentre gli emiliani fissano la valutazione del 18enne a 40 milioni. Buone notizie dalla Turchia: il Fenerbahce sul serbo

Cattive notizie per il mercato in entrata, ma novità interessanti per quello in uscita: può essere sintetizzata così la giornata della Juventus, che ha visto svanire l’obiettivo Hancko e s’è scontrata contro il muro eretto dal Parma per Leoni. In Turchia, però, danno il Fenerbahce di Mourinho di nuovo in contatto con Vlahovic.

Juventus, sfuma l’obiettivo Hancko

David Hancko non è più un obiettivo di mercato della Juventus. Non per scelta dei bianconeri, che avevano individuato nel 27enne slovacco del Feyenoord il rinforzo ideale della squadra di Igor Tudor, ma perché l’Al-Nassr si è mosso più rapidamente e con tutta la forza economica propria di un club saudita: il Feyenoord ha infatti accettato l’offerta da 35 milioni di euro della squadra araba, Hancko giocherà dunque insieme a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione.

Il muro del Parma per Leoni

In seguito a questa novità, la Juventus ha ora come primo obiettivo Giovanni Leoni, il 18enne rivelazione del Parma che piace tanto anche all’Inter. Per lui, però, il club emiliano chiede 40 milioni di euro, cifra fuori budget per la Juve che ha provato ad abbassare la richiesta inserendo nella trattativa i nomi di Miretti, Adzic e Rouhi: il Parma, però, non è interessato a contropartite tecniche e resta inamovibile nella sua richiesta.

Contatto Fenerbahce-Vlahovic

Qualcosa potrebbe cambiare se la Juventus riuscisse a liberarsi in tempi brevi di Dusan Vlahovic, alleggerendo il monte ingaggi e magari incamerando qualche decina di milioni per il suo cartellino. In questo senso notizie interessanti giungono dalla Turchia: secondo la stampa locale i dirigenti del Fenerbahçe si troverebbero attualmente a Bodrum per incontrare il centravanti serbo. Vlahovic ha già rifiutato nelle scorse settimane la corte dei club turchi, ma il nuovo assalto della squadra di José Mourinho potrebbe indurre il centravanti a cambiare idea.