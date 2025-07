Ons Jabeur, stop al tennis per “ritrovare la gioia di vivere”: i messaggi di Badosa e Gauff. Poi la tunisina litiga sui social

Dopo il caso Zverev, ora è la tunisina a sollevare il problema della salute mentale nel mondo del tennis. Jabeur annuncia un periodo di pausa ma poi finisce per litigare sui social

Ons Jabeur si ferma. La tennista tunisina, due volte finalista a Wimbledon, ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dal mondo del tennis per dedicarsi sulla sua salute mentale e fisica.

L’annuncio di Jabeur

Sono stati mesi molto complicati per Ons Jabeur che nel corso delle ultime due stagioni ha avuto tanti problemi fisici che l’hanno allontanata dalle prime posizioni della classifica della WTA. Ed evidentemente sono stati mesi complicati anche dal punto di vista psicologico per la giocatrice che ora sui social annuncia di volersi pendere una pausa: “Negli ultimi due anni mi sono spinta tantissimo, combattendo con infortuni e affrontando anche altri sfide. Ma nel profondo, non mi sono sentita davvero felice in campo da un po’ di tempo. Il tennis è un bellissimo sport ma ora sento che è il momento di fare un passo indietro e mettere me al primo posto: respirare, guarire e riscoprire la gioia della vita semplice”.

I messaggi delle sue colleghe

La notizia della decisione di Ons Jabeur ha fatto subito il giro del web e in particolare tra le sue colleghe. L’atleta tunisina è una delle più amate del circuito e questa scelta crea un grande vuoto nel mondo della WTA. Tra le prime a commentare c’è l’amica Paula Badosa, che pure vive un momento di difficoltà per i tanti problemi alla schiena: “Habibi, ti voglio bene e mi mancherai tantissimo”, ha scritto su Instagram. M sono tantissime le giocatrice che hanno voluto fa sentire il loro supporto in questo momento come la statunitense Coco Gauff che le ha inviato dei cuori, o come la recente finalista di Wimbledon, Anisimova: “Ti vogliamo bene”.

Il litigio social

Tanti messaggi di supporto per la tennista tunisina che è stata due volte finalista a Wimbledon, ma ovviamente non manca chi anche in questi momenti si lancia all’attacco. In particolare un utente ha risposto al messaggio di Ons Jabeur con l’emoticon di una risata e ironizzando: “Sono proprio dispiaciuto che la tua vita sia così difficile”. E la tennista non l’ha presa bene cominciando un vero e proprio battibecco a mezzo social: “Immagina essere così vuoto dentro che le difficoltà degli altri ti facciano ridere. Ho notato più di una volta il tuo comportamento con me ed è una cosa triste. Spero davvero che tu possa trovare la guarigione e la pace di cui hai chiaramente bisogno”.

Ma lo scontro non si ferma qua con la replica del “fan” incriminato: “Spero che tu possa apprezzare quanto positiva sia la tua vita a confronto della maggioranza degli umani su questo pianeta. Giochi a tennis, guadagni milioni e giocare nonostante gli infortuni (una tua scelta) non si può considerare una difficoltà che richiede empatia dagli altri”. E la risposta di Ons non si è fatta attendere: “Non ho mai detto di non apprezzare la mia vita, anzi lo faccio. Ma la gratitudine non cancella le difficoltà. Ho scelto di parlare onestamente non per cercare simpatia ma per essere fedele a me stessa. Ognuno combatte delle battaglie e ti auguro di ricevere la stesa grazia e la stessa empatia che ti aspetti dagli altri”.