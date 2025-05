Il calvario senza fine di Paula Badosa, il tormento che cela il ritiro agli Internazionali. Roland Garros imminente

Costretta al ritiro la spagnola potrebbe aver fatto una scelta diversa per non dover rinunciare a Parigi e rimettersi in tempo utile per il prossimo appuntamento con il Grande Slam

