Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 5 maggio 2025, podio con Gauff e Paolini sale al 5° posto. Bene Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata al 5 maggio, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

In contemporanea al sorteggio degli Internazionali di Roma, la classifica aggiornata WTA elabora quanto sancito da Madrid che conferma l’era Aryna Sabalenka, che si mantiene in testa davanti a Iga Swiatek, ormai costretta a una dialettica continua. Coco Gauff realizza l’importante obiettivo che si era prefissata e, con il ranking del 5 maggio, torna in 3° posizione sul gradino più basso del podio.

Altra rilevante variazione, in Top 10, riguarda Jasmine Paolini che scatta e guadagna un posto e si conferma prima tra le italiane. Jessica Pegula e Madison Keys perdono una posizione, mentre Navarro e Badosa di scambiano il 9° e il 10° posto. Ancora un lieve miglioramento per Anna Kalinskaya che si trova, adesso, in 28esima posizione.

Classifica WTA aggiornata 5 maggio: Sabalenka è 1°

Con Madrid, torneo che precede gli Internazionali di Roma, Aryna Sabalenka giunge con la consolida egemonia che ormai prosegue da mesi e che viene confermato anche da una strategia molto attenta e puntuale nel tenere a distanza la rivale polacca, la temibile Iga Swiatek che, però, non riesce a incidere come prima della squalifica.

Per la campionessa, l’interruzione costituisce uno spartiacque nella scorsa stagione e anche in questo 2025 ha dimostrato di soffrire ancora un po’ della situazione: lo stop può aver inciso e non poco. In crescita, invece, la tigre bielorussa che aveva sofferto un pochino ma pare in netta ripresa tra Miami e Madrid.

Da segnalare, come anticipato, il ritorno sul podio di Coco Gauff, molto attesa a Roma, che scavalca Jessica Pegula da questa settimana 4° davanti alla nostra Jasmine Paolini che guadagna punti preziosi in chiave ranking e supera Madison Keys. La Top 10 si perfeziona con Andreeva (7°) e Zheng (8°).

Paolini 5°, ranking migliorato nella Top 10

Paolini – prima tra le azzurre – non può cedere nulla a questo punto della stagione in chiave ranking: l’avanzata di Mirra Andreeva al momento dietro la nostra Jasmine si è fermata, ma rimane una possibile rivale da non sottovalutare. Dietro alla russa ci sono Zheng, Navarro e Badosa. Madison Key è tra la russa e Jasmine che si colloca più alta di una posizione e deve mantenersi vigile, in considerazione dell’importanza di Roma e dei punti che comporta.

Top ten stravolta, Paolini 5°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è stravolta dopo Madrid ma in positivo per Jasmine che riesce a metter via punti preziosi. Ecco la classifica aggiornata al 5 maggio 2025:

Aryna Sabalenka 11118 Iga Swiatek 6773 Coco Gauff 6603 Jessica Pegula 6243 Jasmine Paolini 4875 Madison Keys 4824 Mirra Andreeva 4781 Quinwen Zheng 4193 Emma Navarro 3797 Paula Badosa 3761

La classifica completa e aggiornata è qui.

Anna Kalinskaya torna nella Top 30

In vista degli Internazionali di Roma e del possibile incrocio pericoloso con l’ex Jannik Sinner, occhi puntati su Anna Kalinskaya, fresca vincitrice di Madrid in doppio dopo l’uscita di scena a Madrid ad opera di Madison Keys nel singolare. L’immagine che la tennista russa aveva dispensato nel 2024 è ormai una foto datata ma settimana dopo settimana migliora e questo ritorno in Top 30 e la posizione numero 28 ne sono la conferma.

Anna occupa, stando al ranking aggiornato a lunedì mattina, la 28° posizione in classifica WTA, dopo il Madrid Open e alla vigilia di Roma a cui prende parte.

Il suo stato di forma fisico e psicologico è in crescita. L’auspicio è di vederla tornare a giocare il suo miglior tennis qui, a Roma.