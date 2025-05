Internazionali di Roma 2025, le favorite Sabalenka e Swiatek e le outsider con il fattore Jasmine Paolini

Le più quotate, per stato di forma e precedenti, alla vigilia dell'edizione 2025 del torneo più atteso del circuito che coinvide con il rientro del numero 1 del ranking

Un anno fa eravamo in attesa di sapere se e perché Jannik Sinner avrebbe partecipato (o meno) agli Internazionali, oggi smaltita la squalifica il numero 1 del ranking ATP torna in campo da numero 1 con gli interrogativi che comporta il suo ritorno in campo a seguito dello stop forzato.

Sul versante femminile, ora come allora, la concretezza portava a ritenere la questione ridotta a due protagoniste indiscusse del torneo femminile, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, di nuovo contro con l’incognita Jasmine Paolini, reduce da un avvio complicato ma in crescita negli ultimissimi tornei oltre che testa di serie e con dalla sua una tifoseria partecipe.

Sabalenka e Swiatek le favorite agli Internazionali di Roma 2025

Alla vigilia dell’avvio del torneo, i tremila (quasi) punti di vantaggio sono a favore di Aryna Sabalenka, che al Foro Italico ha un recente passato brillante come ricorderete, ma non esattamente riflesso di una continuità straordinaria. La sequenza positiva, però, ha u suo inizio: il 2022, la tigre bielorussa va in semifinale, e il 2024, contro l’ex avversaria di sempre è in finale a Roma.

Le due grandi contendenti, anche ai sensi della classifica WTA attuale, hanno avuto a Madrid un iter lineare, pulito che non stupisce nel caso di Aryna mentre merita qualche annotazione nel caso di Swiatek perché il 2025, per diversi motivi, non è stato l’anno migliore possibile per la campionessa ed ex numero 1.

Dalla squalifica in avanti, le è mancato qualcosa di difficile interpretazione a vederla in campo anche se a Roma la legano ricordi e precedenti incoraggianti.

Le altre, Coco Gauff e Madison Keys

Oltre le due rivali, da segnalare ci sono anche le altre regine della Top 10 con menzione speciale per la nostra Jasmine. L’americana Coco Gauff sta provando a recuperare punti utili e a guadagnarsi un riflettore acceso perennemente su di sé (e la sua posizione nel ranking lo permette, eccome!). La terra battuta la premia e la valorizza, vedi Roland Garros e qui agli Internazionali se positiva potrà dire la sua.

Attenzione anche a Madison Keys, spintasi fino ai quarti in Spagna, ai quarti un anno fa e con una finale già disputata nella Capitale nel lontano 2016: pur non brillando sulla terra rossa, la sua qualità emergente la sta favorendo e potrebbe riservare delle novità inaspettate.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Le possibilità a Roma di Jasmine Paolini

Su Jasmine Paolini, sia in singolare sia in doppio, le nostre speranze si concentrano tra dati e una certa ripresa che dobbiamo rilevare negli ultimi scontri che vogliono cancellare le anomalie di inizio stagione che hanno deciso la perdita di punti importanti in chiave ranking.

Ripetere il 2024 sarà complicato, certamente. Ma qui a Roma ha il pubblico dalla sua e nel tabellone del singolare può dimostrare di poter puntare almeno ai quarti mentre sul versante del doppio, con Sara Errani, il titolo già conquistato meriterebbe il bis. Ma è certo che ci metterà del suo perché venga reso merito al successo di 12 mesi fa.

Incognita Svitolina

Altri nomi da segnalare sono Elina Svitolina, che a Roma ha vinto con merito due volte, contro la stessa avversaria (Simona Halep) e in modo più netto nel 2018 che nel 2017. Quest’anno sta facendo davvero bene e sente la competizione, qui agli Internazionali, da sempre cosa che, nel tennis, hanno il suo peso anche al di là della classifica che non sempre riesce a spiegare certi risultati.