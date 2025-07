Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 28 luglio 2025, Swiatek in Top 3 e stabile Paolini al 9°, riscatto Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata al 28 luglio 2025, per effetto di Wimbledon, Washington e Praga

Nulla di nuovo sul fronte della classifica, dominata ancora da Aryna Sabalenka. Immobile la top ten che ha decretato l’era della tigre bielorussa che mantiene il suo vantaggio rispetto alla statunitense Coco Gauff, la quale conferma il suo best e vede la polacca Iga Swiatek insidiarla anche se, per ora, non ancora in modo prepotente.

L’azzurra Jasmine Paolini rimane ai militi, con la sua 9° posizione e i timori di venire scalzata. Insomma non è un momento positivo. Jessica Pegula si conferma 4° davanti a Mirra Andreeva (un talento da controllare, quello della russa 18enne). Zheng 6°, Amanda Asinimova 7°, Madison Keys 8° davanti a Paolini mentre Paula Badosa chiude la Top 10.

Classifica WTA 28 luglio 2025: Sabalenka sempre 1°

Sabalenka anche se a Londra non ha dominato rimane al vertice della classifica che, questa settimana, registra variazioni al di sotto della Top10. Aryna, per la 49esima complessiva si piazza in testa: best ranking per Gauff e a Swiatek dopo Wimbledon rimane al 3° posto ottimo trampolino per la risalita che auspica.

La tigre bielorussa mantiene un vantaggio importante sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, con una differenza di 4.751 punti. Un tesoretto da preservare e che consente a Sabalenka di fare anche scelte ragionate da qui a fine stagione.

La Top10, come accennavamo, rimane stabile: piccolo miglioramento la settimana scorsa per Mirra Andreeva che consolida il suo best ranking. Qinwen Zheng le è dietro, davanti a Amanda Anisimova, che ha stupito in finale a Wimbledon pur subendo dalla polacca. Seguono Madison Keys e Jasmine Paolini, che esce in condizioni davvero impensabili rispetto allo stesso periodo del 2024. In 10° posizione chiude Paulo Badosa.

Come vedremo, le variazioni riguardano la parte bassa della classifica con miglioramenti di Bronzetti e soprattutto di Anna Kalinskaya.

Crollo Paolini, migliore italiana comunque

Con l’ingresso nel team di Paolini di una nuova figura, Federico Gaio, Jasmine prova a reagire alla crisi seguita alla vittoria degli Internazionali di Roma e ad affrontare la parte della stagione che porta agli US Open. Oggi, come prevedibile, rimane pericolosamente in 9° posizione superata dall’outsider Anisimova, dalla rivale Qinwen Zheng, dalla russa Mirra Andreeva e dalla vincitrice degli AO Madison Keys.

Rimane leader anche questa settimana tra le ragazze azzurre, ma Jasmine Paolini deve invertire la tendenza e guadagnare punti preziosi in questa parte della stagione. Dopo il WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Praga, salle alla posizione 66 Lucia Bronzetti, invariata Elisabetta Cocciaretto. Grazie agli ottavi a Praga risale otto gradini Lucrezia Stefanini, ora al numero 143, mentre ne perde cinque Nuria Brancaccio, ora numero 185. Stabile Giorgia Pedone, numero 210. Piccolo arretramento anche per Tyra Grant.

La rinascita di Iga Swiatek

Prosegue in modo discreto ma evidente il riscatto pubblico e sportivo di Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) a causa di un accordo per una vicenda simile ma non identica a quella di Sinner. Dopo la finale a Bad Homburg, il successo a Wimbledon chiude un ciclo da cancellare per la polacca ex numero 1 del ranking.

Adesso occupa una 3° posizione più congeniale al suo talento, ma non è certo quel posto al sole che merita. Da Iga ci possiamo attendere di più, se lo vorrà e riuscirà a trovare la continuità nella seconda parte della stagione.

Top 10 del 28 luglio 2025, Paolini 9°

Situazione frutto di una rivoluzione gentile, dunque, che non premia affatto la nostra Jasmine Paolini. La classifica WTA ai massimi vertici vede Swiatek in Top 3, ma anche in negativo la discesa dell’azzurra che perde posizioni. La classifica punti:

Aryna Sabalenka 12420 Coco Gauff 7669 Iga Swiatek 6813 Jessica Pegula 6423 Mirra Andreeva 4914 Quinwen Zheng 4553 Amanda Asinimova 4470 Madison Keys 4374 Jasmine Paolini 3576 Paula Badosa 3454

Il grande riscatto di Anna Kalinskaya, +17

Davvero entusiasmante e molto incoraggiante il cambio di tendenza che ha voluto imprimere alla sua stagione Anna Kalinskaya, che ha guadagnato ben 17 posizioni in classifica questa settimana. Il suo best ranking è un lontano ricordo ma questo salto in avanti dimostra che qualche importante cambiamento c’è e depone a suo favore.

Di rilievo questo risultato che mostra il miglioramento di 17 posizioni rispetto alla scorsa settimana della russa Anna Kalinskaya: la 26enne di Mosca, grazie alla finale sul cemento statunitense (stoppata da Fernandez), la terza in carriera, passa dal numero 48 al numero 31.

Siamo lontani dai fasti del suo best ranking e dal clamore della sua relazione con Jannik Sinner, ma si parte da piccoli risultati che fanno bene a classifica e umore.