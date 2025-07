Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 29 luglio 2025: Mondiali di nuoto e Atp Toronto

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV, dal ciclismo al nuoto, passando per tennis e tuffi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi con una varietà di discipline protagoniste sulle emittenti italiane. Da mattina a sera si susseguono numerose trasmissioni dedicate a Ciclismo Femminile, Tuffi, Nuoto e Tennis, offrendo agli appassionati un palinsesto ricco e variegato. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Tour de France femminile, che sarà trasmesso in chiaro su Eurosport nel primo pomeriggio. Sempre nel mondo dell’acqua, i Tuffi e il Nuoto sono protagonisti con le fasi decisive dei Mondiali di Singapore 2025, trasmesse prevalentemente da Rai Sport e Rai 2, con diverse semifinali e finali in programma. Per gli appassionati di Tennis, invece, saranno di scena i tornei ATP e WTA di Montreal e Toronto con ottavi di finale seguiti sulle emittenti Sky Sport dedicate. La programmazione proposta oggi unisce eventi in chiaro e a pagamento, per soddisfare ogni gusto sportivo e garantire una copertura completa e appassionante.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport, diretta gratuita)

Nuoto

13:00 3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport, diretta gratuita)

3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport, diretta gratuita) 13:00 3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport 1, diretta a pagamento)

3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport 1, diretta a pagamento) 13:00 3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Arena, diretta a pagamento)

3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Arena, diretta a pagamento) 13:30 3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Rai 2, diretta gratuita)

3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Rai 2, diretta gratuita) 13:00 3a giornata (Semifinali e Finali) – Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport Mix, diretta a pagamento)

Tennis

17:00 3a giornata – ATP & WTA Montreal & Toronto (Sky Sport Tennis, diretta a pagamento)

3a giornata – ATP & WTA Montreal & Toronto (Sky Sport Tennis, diretta a pagamento) 17:00 3a giornata – ATP & WTA Montreal & Toronto (Sky Sport 1, diretta a pagamento)

3a giornata – ATP & WTA Montreal & Toronto (Sky Sport 1, diretta a pagamento) 17:00 3a giornata – ATP & WTA Montreal & Toronto (Sky Sport Max, diretta a pagamento)

Tuffi

06:00 Piattaforma 10m Sincro (Gara maschile) – Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport, diretta gratuita)

Piattaforma 10m Sincro (Gara maschile) – Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport, diretta gratuita) 09:30 Finale Trampolino 3m Sincro (Gara femminile) – Mondiali Singapore 2025 (Rai Sport, diretta gratuita)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp