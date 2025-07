Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 17 luglio 2025: Tour e Italia-Cina Mondiali pallanuoto

Scopri tutti gli eventi live del giorno tra pallavolo, ciclismo, tennis e molto altro

Oggi la programmazione sportiva offre una ricca scelta per gli appassionati di diverse discipline: dal pallavolo maschile alla pallanuoto femminile, passando per il calcio femminile, il ciclismo, la tennis e l’atletica leggera. La giornata di oggi vede eventi di rilievo come la sfida di Nations League tra Ucraina e Italia nella pallavolo maschile, e le intense prove dei mondiali di pallanuoto femminile a Singapore. Da non perdere il Tour de France con la 12ª tappa Auch-Hautacam trasmessa su più canali, così come gli appuntamenti con il tennis nei vari tornei ATP e WTA, trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Inoltre, l’atletica leggera degli Europei U23 di Bergen offre una diretta su Rai Sport, accessibile a tutti senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda il calcio femminile, la partita tra Svezia e Inghilterra degli Europei Svizzera 2025 sarà visibile su Rai Sport in chiaro.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

16:00 Europei U23 Bergen 2025, Finali 1a giornata (Rai Sport)

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025, Svezia-Inghilterra (Rai Sport)

Ciclismo

13:00 Tour de France, 12a tappa. Auch-Hautacam (Eurosport)

Tour de France, 12a tappa. Auch-Hautacam (Eurosport) 14:55 Tour de France, 12a tappa. Auch-Hautacam (Rai 2)

Pallanuoto femminile

10:00 Mondiali Singapore 2025, Italia-Cina (Rai 2)

Mondiali Singapore 2025, Italia-Cina (Rai 2) 10:00 Mondiali Singapore 2025, Italia-Cina (Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025, Italia-Cina (Sky Sport Mix) 11:35 Mondiali Singapore 2025, Nuova Zelanda-Olanda (Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025, Nuova Zelanda-Olanda (Sky Sport Mix) 13:10 Mondiali Singapore 2025, Grecia-Francia (Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025, Grecia-Francia (Sky Sport Mix) 14:45 Mondiali Singapore 2025, Giappone-Gran Bretagna (Sky Sport Mix)

Pallavolo Maschile

16:30 Nations League, Ucraina-Italia (Dazn)

Tennis

03:30 ATP 250 Los Cabos, 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Los Cabos, 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis) 04:00 ATP 250 Los Cabos, 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

ATP 250 Los Cabos, 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max) 06:00 ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport Tennis) 06:00 ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport 1)

ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport 1) 09:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp