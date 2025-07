Milan, per Franco Ordine gesto Leao spiega bene flop scorso anno. Cena di mercato Allegri-Tare, cosa si sono detti

Dopo i primi giorni della nuova gestione tecnica già si notano differenze rispetto al passato, il ds pronto a piazzare nuovi colpi, i nomi nel mirino

Che il Milan che vedremo a breve possa essere assai differente da quello dello scorso anno è la speranza di tutti i tifosi rossoneri. I primi indizi che si stia andando verso una svolta arrivano dagli allenamenti a Milanello. Lo sottolinea Franco Ordine nel suo editoriale per Milannews mentre a cena Allegri e Tare hanno discusso di mercato.

La differenza con l’anno scorso

Franco Ordine è rimasto colpito dalle immagini di Leao che, stravolto dalla fatica, accanto a Chukuwueze, alla fine di una seduta, ammette: “Non riesco nemmeno a parlare” e da qui parte per una prima riflessione sulla preparazione del Milan firmata da Allegri, sottolineando come la doppia seduta e i ritmi pesanti scanditi dallo staff di Max svelani quello che è successo negli ultimi tempi e di sicuro durante la stagione precedente: “Con Fonseca prima e poi con Conceiçao -per via delle partite ogni 3 giorni- lavoravano poco a Milanello! E la conferma solenne è avvenuta durante la finale di coppa Italia con il Bologna. È il primo segnale di un cambiamento indispensabile”.

La cena di mercato tra tecnico e ds

Gli altri cambiamenti dovranno arrivare con i nuovi acquisti. Secondo quanto riferisce Sky, ieri sera è andata in scena una cena di mercato tra il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri durante la quale i due hanno parlato delle prossime mosse del Milan. Il club rossonero, che ha già chiuso gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano è al lavoro per definire anche altri rinforzi: mancano infatti un terzino destro, uno sinistro, un centrocampista e un centravanti.

Pubill resta nel mirino

Sul fronte terzini – dopo le recenti beffe – si faranno altri tentativi prima di virare definitivamente su Pubill dell’Almeria. Il club francese però continua a chiedere 25 milioni, mentre per la fascia sinistra resta in listino Zinchenko (Arsenal).

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha poi fornito ulteriori aggiornamenti, rivelando i contatti tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan, giocatore classe 1998, peruviano che ha un passato anche in Liga nel Villarreal. Nella lista del Milan per il terzino sinistro c’è poi anche il nome di Nathaniel Brown, 22enne dell’Eintracht Francoforte che ha il contratto in scadenza nel 2030.

Nulla di nuovo invece sul fronte Guela Doué dello Strasburgo, obiettivo del Milan per la fascia destra: “Non è cambiato nulla negli ultimi giorni. La distanza tra due club è ancora molto ampia. I rapporti tra il Milan e Strasburgo, alle cui spalle c’è la stessa proprietà del Chelsea, sono freddi. La trattativa è quindi molto complicata e ad oggi è una pista molto fredda”.