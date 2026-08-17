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CALCIO SERIE A

Prossime partite e calendario completo del Milan

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 del Milan aggiornato al 17-08-2026 ore 10:10

Il Milan è attualmente impegnato in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà il Milan:

  • Il 23/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Torino (Torino - Milan)
  • Il 28/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Venezia (Milan - Venezia)
  • Il 06/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Milan)
  • Il 13/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Milan)
  • Il 20/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Milan - Lecce)
  • Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Milan)
  • Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Milan - Atalanta)
  • Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Milan)
  • Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Milan - Bologna)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Milan - Inter)
  • Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Milan)
  • Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Milan - Frosinone)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Milan)
  • Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Milan - TBC)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Milan - Parma)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Milan)
  • Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Milan - Como)
  • Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Milan)
  • Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Milan - Fiorentina)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Milan)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Milan - Torino)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Milan)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Milan - Juventus)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Milan)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Milan)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Milan - Genoa)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Milan)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Milan - Cagliari)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Milan - Sassuolo)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Milan)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Milan - Monza)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Milan)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Milan - Napoli)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Milan)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Milan - Lazio)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Milan)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Milan - Roma)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Milan)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Milan - Udinese)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dal Milan:

COPPA ITALIA

17/08/2025 ore 21:15
  • Milan Bari 2 - 0

COPPA ITALIA

23/09/2025 ore 21:00
  • Milan Lecce 3 - 0

COPPA ITALIA

04/12/2025 ore 21:00
  • Lazio Milan 1 - 0

Virgilio Sport - 17-08-2026 | 10:10

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