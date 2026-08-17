Prossime partite e calendario completo del Milan

Il Milan è attualmente impegnato in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà il Milan:
- Il 23/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Torino (Torino - Milan)
- Il 28/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Venezia (Milan - Venezia)
- Il 06/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Milan)
- Il 13/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Milan)
- Il 20/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Milan - Lecce)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Milan)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Milan - Atalanta)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Milan)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Milan - Bologna)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Milan - Inter)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Milan)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Milan - Frosinone)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Milan)
- Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Milan - TBC)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Milan - Parma)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Milan)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Milan - Como)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Milan)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Milan - Fiorentina)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Milan)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Milan - Torino)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Milan)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Milan - Juventus)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Milan)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Milan)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Milan - Genoa)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Milan)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Milan - Cagliari)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Milan - Sassuolo)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Milan)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Milan - Monza)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Milan)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Milan - Napoli)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Milan)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Milan - Lazio)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Milan)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Milan - Roma)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Milan)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Milan - Udinese)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dal Milan: