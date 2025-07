Ferrari, Leclerc e poi Hamilton: al Mugello test decisivo per la nuova sospensione, le prime immagini

La Ferrari porta in pista la tanto attesa nuova sospensione posteriore nel filming day al Mugello: sulla SF-25 "rinnovata" si alternano Charles Leclerc e Lewis Hamilton sotto lo sguardo attento di Fred Vasseur e Loic Serra

Il giorno tanto atteso è arrivato, con 24 ore di ritardo sul previsto o forse no. Tutto programmato in casa Ferrari per quello che sulla carta o nelle speranze di Maranello e dei tanti ferraristi è il D-day. Un test dedicato alla nuova sospensione posteriore che da stamattina sta girando al Mugello con Charles Leclerc al volante della SF-25 che nel pomeriggio passerà nelle mani di Lewis Hamilton. Tutti presenti al circuito toscano da Vasseur al direttore tecnico Loic Serra.

Ferrari: ieri Zhou, Fuoco e Giovinazzi sulla SF-23

La Ferrari, nel tentativo di dare una svolta, almeno parziale a una prima metà di stagione deludente, sta approfittando di questa pausa di tre settimane nel Mondiale di Formula 1 per mettere in pista la nuova sospensione posteriore che dovrebbe, si spera, risolvere molti dei problemi di stabilità della SF-25.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella giornata di ieri, preparatoria, al Mugello sono scesi in pista i tester. Guanyu Zhou e Antonio Fuoco hanno completato alcuni giri al volante della SF-23 nell’ottica dei TCT (test previous car, con una monoposto di almeno due anni più vecchia). Anche la SF-25 è stata testata, ma solo per pochi giri. Un paio per la precisione. È stata guidata da Antonio Giovinazzi, in configurazione standard con la vecchia sospensione, quella utilizzata finora. L’obiettivo era raccogliere dati di telemetria in modo da poter fare un confronto con quelli odierni utilizzando la nuova sospensione.

Leclerc al mattino, Hamilton al pomeriggio

Di buon mattino al Mugello sono arrivati alla spicciolata, Charles Leclerc, il team principal Frederic Vasseur e il direttore tecnico della scuderia di Maranello, Loic Serra, quindi Lewis Hamilton che prenderà il volante della “nuova” SF-25 nel pomeriggio dalle mani del monegasco. I due piloti titolari si divideranno la sessione per completare i 200 km che la FIA consente alle squadre per il fiming day. L’obiettivo è correggere il comportamento dinamico della vettura, rendendola meno sensibile alle variazioni di altitudine e più stabile.

Test importante per Loic Serra

Questa modifica meccanica estremamente importante e tecnicamente impegnativa rappresenta di fatto la prima vera impronta di Loic Serra dal suo arrivo alla Ferrari. Come sottolineato dallo stesso Vasseur in più di un’occasione la SF-25 è anche e soprattutto frutto del lavoro del “vecchio” reparto tecnico diretto da Cardile che a metà della scorsa stagione aveva gettato le basi della SF-25 prima del benservito datogli da Maranello per andare in Aston Martin.

Quindi Serra, finito il gardening dal suo addio alla Mercedes ha preso un progetto già fatto. Questa importante modifica su cui il reparto tecnico dedicato della Ferrari ha lavorato diligentemente per diversi mesi, è stata finalmente installata sulla vettura per essere testata in pista.

A seguito delle varie e complesse problematiche emerse inizialmente durante il Gran Premio del Bahrain e poi diventate sempre più evidenti durante il Gran Premio d’Australia e successivamente il Gran Premio di Cina, la Ferrari ha immediatamente iniziato a lavorare intensamente per trovare una soluzione per risolvere le problematiche relative all’altezza da terra, in particolare quelle relative all’assetto meccanico posteriore della vettura, segnando una decisione insolita ma necessaria per modificare l’architettura delle sospensioni posteriori.

Nuova sospensione Ferrari: le prime immagini dal Mugello

Leclerc è arrivato questa mattina presto allo storico circuito del Mugello e ha appena iniziato il suo dettagliato programma di test. Come spesso accade, eCharles è stato accolto calorosamente da diversi appassionati ed entusiasti tifosi della Ferrari, ai quali ha gentilmente offerto un saluto amichevole e firmato alcuni autografi prima di iniziare il suo lavoro in pista.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO