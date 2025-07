F1 Silverstone, Ferrari: pole position possibile, Roscoe e Leo per dare manforte a Hamilton e Leclerc

La Ferrari dopo un venerdì da leoni, a Silverstone sogna la pole position e per supportare Hamilton e Leclerc sono arrivati anche i loro amici a quattro zampe, Roscoe e Leo

Un venerdì da giganti, una volta tanto. E un sabato sognando la prima fila. Così la Ferrari che si appresta a mettere naso sull’asfalto ancora una volta nel giorno dedicato alle qualifiche. Sognando quella pole che manca da tanto, troppo tempo, sempre parentesi Sprint Cina a parte. E per sostenere Hamilton e Leclerc nella caccia alla partenza al palo a Silverstone sono arrivati anche i loro migliori amici a quattro zampe: per Charles, Leo e per Lewis c’è Roscoe che ha conosciuto per la prima volta il mondo Ferrari del suo “padrone”.

La Ferrari si candida per la pole

Finalmente bilanciata e veloce. Come mai si era vista in questa stagione. Il venerdì ha sorriso alla Ferrari che in pochi giorni ha confermato i segnali positivi emersi in Austria con l’esordio del nuovo fondo. Ma è riuscita a fare un ulteriore step nonostante in Inghilterra, Maranello non abbia portato nessun aggiornamento rispetto alla gara in Stiria della settimana scorsa.

Hamilton e Leclerc sono stati veloci, velocissimi. Una Ferrari mai vista. L’aria di Silverstone sembra far bene alla SF-25 che si è riscoperta competitiva ai livelli della McLaren. Miglior tempo di Hamilton nella prima sessione di libere (Charles quarto attaccato alle monoposto di Norris e Piastri), secondo e terzo per Leclerc e Lewis nelle fp2 a un tiro di schioppo da Lando con a lungo le due rosse al comando. Insomma una giornata più che positiva che però non è stata priva di qualche lamentela via radio. Ma che fa ben sperare per la pole.

Hamilton: il cane Roscoe conosce il team Ferrari

Una vera star, del web e del paddock. Roscoe, il cane di Lewis Hamilton ha fatto la sua comparsa nel tardo pomeriggio a Silverstone. Riconsegnato al padrone dopo le due sessioni di libere ha scorrazzato per i motorhome. Ma Lewis ha fatto molto di più. Lo ha portato, per la prima volta appieno nel mondo Ferrari, nel suo nuovo mondo.

All’inizio timido e circospetto, poi man mano più a suo agio al fianco del padrone, Roscoe è entrato nel box della Ferrari dove ad accoglierlo c’era tutta la crew dei meccanici della rossa numero 44. Coccole e carezze hanno messo a suo agio il bulldog del 7 volte campione del mondo, che ha gradito. E poi foto di gruppo con i nuovi amici di Roscoe. Ed i video in rete sono diventati subito virali.

Alexandra porta a spasso Leo: l’incontro con Roscoe

Anche Leclerc è a Silverstone col suo amico a quattro zampe. Charles si è portato Leo con tanto di volo in area documentato su Instagram. A portare in giro il mite bassotto del monegasco ci pensa la fidanzata del pilota Ferrari, Alexandra Saint Mleux, sempre bellissima e impeccabile negli outfit in pit walk. A fine giornata l’incontro tanto atteso. Come un anno fa Roscoe e Leo si sono nuovamente incontrati e salutati. Pronti a dare la giusta carica ai rispettivi padroni, Hamilton e Leclerc a caccia della pole position.