F1 Gp Silverstone diretta prove libere LIVE fp2: Hamilton vuole il bis, Leclerc e Ferrari a caccia di conferme

Ultimo aggiornamento: 04-07-2025 17:08

Circuito Silverstone, 3 luglio 2025 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna prende il via. A meno di una settimana dall’Austria la F1 torna in pista sulla storica pista inglese per il 12° round del Mondiale. McLaren favorita con Piastri e Norris a giocarsi oramai il titolo, Verstappen proverà a rientrare dopo lo zero austriaco. Attesa per la Ferrari, soprattutto Hamilton alla prima in rosso davanti al pubblico di casa mentre Leclerc cerca conferme sui miglioramenti della SF-25.

